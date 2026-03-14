14 марта 2026 в 03:46

Больше никакой доставки еды: эта лапша вок с курицей и овощами — ваш домашний кантонский шедевр за 20 минут

Фото: D-NEWS.ru
Представьте: обжигающе горячая лапша, пропитанная густым, сладко-острым соусом. Нежные полоски курицы, хрустящие ростки сои, упругие грибы и лента яичного омлета. А над тарелкой — соблазнительный аромат кунжутного масла, чеснока и чили.

Что понадобится

Куриное филе (200 г), лапша яичная сухая (150 г), болгарский перец (1 шт.), репчатый лук (1 шт.), грибы шиитаке или шампиньоны (100 г), ростки сои (горсть), яйца (2 шт.), чеснок (2 зубчика), имбирь свежий (ломтик 2 см), соевый соус светлый (3 ст. л.), соевый соус темный (1 ст. л.), соус чили (1–2 ч. л.), сахар (1 ч. л.), масло кунжутное (1 ст. л.), масло растительное для жарки, соль, перец.

Как я его готовлю

Все начинается с подготовки: куриное филе и болгарский перец нарезаем тонкой соломкой, лук — полукольцами, грибы — пластинами, чеснок и имбирь мелко рубим. Яйца слегка взбиваем со щепоткой соли. Лапшу отвариваем согласно инструкции на упаковке до состояния альденте, откидываем на дуршлаг и сбрызгиваем каплей растительного масла, чтобы не слиплась. Теперь — самая быстрая часть. Разогреваем вок или сковороду с высокими бортами на сильном огне. Вливаем немного масла и готовим тонкий яичный омлет, который затем остужаем и нарезаем соломкой.

В тот же раскаленный вок добавляем еще масла и быстро обжариваем курицу до легкой корочки, выкладываем на тарелку. Затем, добавляя масло по необходимости, по отдельности и очень быстро (буквально 30–60 секунд) обжариваем лук до прозрачности, затем болгарский перец с грибами, сохраняя их хруст, и в конце — ростки сои, всего пару секунд. Возвращаем в сковороду курицу и все овощи, добавляем чеснок и имбирь, перемешивая.

Следом отправляем отваренную лапшу и нарезанный омлет. Делаем огонь посильнее и вливаем заправку: смесь светлого и темного соевого соусов, соуса чили, сахара и кунжутного масла. Интенсивно перемешиваем, чтобы каждый кусочек покрылся блестящим соусом, и прогреваем все вместе еще минуту. Подаем немедленно, пока блюдо обжигающе горячее.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
