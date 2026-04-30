30 апреля 2026 в 06:15

Нутрициолог рассказала о незаменимой пользе баранины

Нутрициолог Яблокова: баранина богата железом и полезна при усталости

Баранина содержит много железа и помогает при усталости, поскольку восполняет запасы энергии, заявила NEWS.ru нутрициолог Ольга Яблокова. По ее словам, мясо также оказывает положительное влияние на сердце и нервную систему.

Баранина не только питательна, но и может стать отличным источником полезных жиров и микроэлементов. Мясо богато гемовым железом, которое отлично усваивается. Причем этого минерала в нем больше, чем в свинине, на 30%. Это делает продукт незаменимым для людей с анемией и усталостью. Высокое содержание витаминов группы В, особенно В12 и В6, усиливает его пользу. Они помогают увеличить энергию и улучшить работу нервной системы, — поделилась Яблокова.

Она подчеркнула, что баранина отличается высоким содержанием высококачественного белка — примерно 25 г на каждые 100 г продукта. По словам нутрициолога, это имеет большое значение для поддержания мышечной массы, здоровья соединительной ткани и ощущения сытости.

Баранина является одним из лидеров среди пищевых продуктов по содержанию L-карнитина, отвечающего за транспортировку жирных кислот в митохондрии для выработки энергии. В ней около 200 мг природного вещества на 100 г продукта. Оно ценится за пользу для мозга и сердца, — заключила Яблокова.

Ранее нутрициолог Анна Слип предостерегла беременных женщин и детей от употребления дикого мяса. По ее словам, это связано с риском содержания свинца от охотничьих пуль и возможностью заражения паразитами.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
