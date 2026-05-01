01 мая 2026 в 04:19

ОАЭ ввели запрет на поездки граждан в ряд стран

МИД ОАЭ запретил гражданам поездки в Иран, Ирак и Ливан

Министерство иностранных дел ОАЭ ввело ограничения на поездки граждан страны в Иран, Ирак и Ливан, сообщили в пресс-службе ведомства. Решение принято на фоне текущих региональных событий, отметили в источнике.

В ведомстве подчеркнули важность строгого соблюдения всех инструкций и рекомендаций, которые выпускает МИД. Также гражданам ОАЭ, находящимся в указанных странах, рекомендовано как можно скорее покинуть их и вернуться на родину.

Ранее стало известно, что Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из Организации стран — экспортеров нефти, известной как ОПЕК. То же касается и объединения ОПЕК+. Процесс выхода из обеих организаций должен состояться 1 мая. Как поясняется в сообщении, это решение «соответствует долгосрочной стратегической и экономической стратегии страны».

Позже западные журналисты подчеркнули, что решение Объединенных Арабских Эмиратов о выходе из Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) представляет собой победу для президента США Дональда Трампа. Они напомнили, что американский лидер обвинял ОПЕК в якобы завышении цен на нефть.

