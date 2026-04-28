На Западе раскрыли, кто выиграл от выхода ОАЭ из ОПЕК

На Западе раскрыли, кто выиграл от выхода ОАЭ из ОПЕК Reuters назвал выход ОАЭ из ОПЕК победой для Трампа

Решение Объединенных Арабских Эмиратов о выходе из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) представляет собой победу для президента США Дональда Трампа, передает агентство Reuters. Известно, что ОАЭ с 1 мая покидают ОПЕК и альянс ОПЕК+.

Однако выход ОАЭ из ОПЕК представляет собой большую победу для президента США Дональда Трампа, — отметили западные аналитики.

По данным авторов, Трамп прежде обвинял ОПЕК в якобы завышении цен на нефть. Таким образом, выход ОАЭ из организации расценивается западными аналитиками как успех американской политики на нефтяном рынке.

Ранее президент Российского книжного союза, бывший премьер-министр Сергей Степашин заявил, что решение Объединенных Арабских Эмиратов выйти из ОПЕК и ОПЕК+ представляет собой тревожный сигнал. Он связал этот шаг с последствиями войны между Ираном и США.

Известно, что секретариат ОПЕК не был осведомлен о планах Объединенных Арабских Эмиратов выйти из организации. В СМИ писали, что решение ОАЭ, скорее всего, продиктовано внутренним экономическим положением страны.