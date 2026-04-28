На Западе раскрыли, кто выиграл от выхода ОАЭ из ОПЕК

Reuters назвал выход ОАЭ из ОПЕК победой для Трампа

Дональд Трамп
Решение Объединенных Арабских Эмиратов о выходе из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) представляет собой победу для президента США Дональда Трампа, передает агентство Reuters. Известно, что ОАЭ с 1 мая покидают ОПЕК и альянс ОПЕК+.

Однако выход ОАЭ из ОПЕК представляет собой большую победу для президента США Дональда Трампа, — отметили западные аналитики.

По данным авторов, Трамп прежде обвинял ОПЕК в якобы завышении цен на нефть. Таким образом, выход ОАЭ из организации расценивается западными аналитиками как успех американской политики на нефтяном рынке.

Ранее президент Российского книжного союза, бывший премьер-министр Сергей Степашин заявил, что решение Объединенных Арабских Эмиратов выйти из ОПЕК и ОПЕК+ представляет собой тревожный сигнал. Он связал этот шаг с последствиями войны между Ираном и США.

Известно, что секретариат ОПЕК не был осведомлен о планах Объединенных Арабских Эмиратов выйти из организации. В СМИ писали, что решение ОАЭ, скорее всего, продиктовано внутренним экономическим положением страны.

