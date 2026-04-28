«Ничего хорошего»: Степашин о беспрецедентном решении ОАЭ по ОПЕК Степашин увидел тревожный сигнал в решении ОАЭ выйти из ОПЕК и ОПЕК+

Решение Объединенных Арабских Эмиратов выйти из ОПЕК и ОПЕК+ представляет собой тревожный сигнал, высказал мнение президент Российского книжного союза, бывший премьер-министр Сергей Степашин в эфире «Радио РБК». Он связал этот шаг с последствиями войны между Ираном и США.

Ничего хорошего в этом нет, — констатировал он.

По словам Степашина, Эмираты несут серьезные потери из-за перекрытия Ормузского пролива и резкого спада туристического потока. Он предположил, что геополитическая турбулентность в регионе вынуждает Абу-Даби пересматривать свою нефтяную политику. Это несет новые риски для всех участников рынка, указал экс-премьер.

Ранее стало известно, что Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из Организации стран — экспортеров нефти, известной как ОПЕК. То же касается и объединения ОПЕК+. Процесс выхода из обеих организаций должен состояться 1 мая. Как поясняется в сообщении, это решение «соответствует долгосрочной стратегической и экономической стратегии страны».

При этом секретариат ОПЕК не был осведомлен о планах Объединенных Арабских Эмиратов выйти из организации. В СМИ писали, что решение ОАЭ, скорее всего, продиктовано внутренним экономическим положением страны.