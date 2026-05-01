01 мая 2026 в 05:19

Депутат Госдумы назвал главные методы кибермошенников в России

Мошенники в России начали применять ИИ для подделки голосов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Самыми распространенными схемами телефонных мошенников в России остаются звонки о «безопасном счете», инвестиционные аферы и фальшивые онлайн-продажи, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» Антон Немкин. Он подчеркнул, что злоумышленники применяют методы давления, говоря о срочности и имитируя официальные источники.

Главная ставка делается на давление, срочность и имитацию официальных источников — банков, правоохранительных органов, госуслуг. В результате жертва сама передает деньги или доступ к своим счетам, — отметил депутат.

По его словам, более 90% киберпреступлений по-прежнему связано с социальной инженерией. Мошенники не взламывают системы, они воздействуют на поведение человека.

Чаще всего используется схема с «защитой средств» или «безопасным счетом». Мошенники представляются сотрудниками банка или силовых структур, а затем убеждают человека, что его деньги якобы под угрозой.

На второе место депутат поставил схему с инвестиционным мошенничеством. Они маскируются под легальные финансовые инструменты и продвигаются через рекламу в интернете и соцсетях.

Третьей распространенной схемой Немкин назвал фальшивые онлайн-продажи. Происходит это через публикацию объявлений с экстремально низкими ценами и просьбой отправить предоплату. После перевода они исчезают.

Парламентарий добавил, что мошеннические схемы становятся многоступенчатыми. Преступники используют утечки данных, подмену номеров и технологии искусственного интеллекта для имитации голосов и документов.

Ранее заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков предупредил жителей, что стоит опасаться мошенников, которые притворяются сотрудниками коммунальных служб. Он отметил, что настоящие работники ЖКХ не приходят к жителям с внезапными проверками.

