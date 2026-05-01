01 мая 2026 в 06:15

Врач предупредил, в каких странах есть риск заражения малярией

Врач Шафеев: в Индии, Таиланде, Вьетнаме и Танзании есть риск заражения малярией

В Индии, Таиланде, Вьетнаме и Танзании, а также в Нигерии, Эфиопии, Индонезии, Бразилии, а также в некоторых регионах Турции и Египта есть риск заражения малярией, переносчиками которой являются комары Anopheles, заявил NEWS.ru директор филиалов сети лабораторий KDL «Медскан» в Казани Артур Шафеев. По его словам, ежегодно в мире регистрируется до 250 млн таких случаев.

Возвращаясь из популярных туристических стран, важно помнить о риске заражения малярией. Переносчики этой болезни — комары Anopheles. Они активны в Танзании, Нигерии, Эфиопии, Индии, Таиланде, Вьетнаме, Индонезии, Бразилии и даже в некоторых регионах Турции и Египта. То есть в тех регионах, куда люди нередко отправляются в отпуск. Ежегодно в мире регистрируется до 250 млн случаев, а завозные формы инфекции медики фиксируют постоянно, — сказал Шафеев.

Он отметил, что классический признак малярии — цикличная лихорадка, в этом состоянии характерен сильный озноб и жар, которые чередуются с резким падением температуры. По словам врача, даже одного этого симптома достаточно, чтобы обратиться к специалисту.

Ранее профессор кафедры медицинской паразитологии и вирусологии Сеченовского университета Евгений Морозов заявил, что обычные комары могут быть переносчиками дирофиляриоза. По его словам, наиболее подвержены заражению живущие в южном климате.

Дмитрий Бугров
Софья Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Синоптик рассказала, когда в Москве полностью растает снег
Врач ответила, к чему может привести хроническое напряжение в челюсти
Аэропорт Шереметьево ограничил прием и выпуск самолетов
Врач предупредил, в каких странах есть риск заражения малярией
В Ростовской области отразили попытку атаки БПЛА
Морпехи ВС РФ взяли под контроль логистику ВСУ у Доброполья
В Бурятии нашли тело последнего туриста под лавиной на Мунку-Сардык
В ЕС назвали примерные сроки принятия нового пакета санкций против РФ
Взяли под контроль логистические маршруты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 1 мая
Бывший пресс-секретарь Зеленского раскритиковала заявление Каллас о России
Депутат Госдумы назвал главные методы кибермошенников в России
Косметолог рассказала, каким способом не стоит выводить выцветший татуаж
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 мая
Студент из Индонезии решил разрушить мифы западной пропаганды о России
Запад оказался в панике из-за угрозы новой войны
Голос жены Зеленского появился на новых «пленках Миндича»
Бритни Спирс предстанет перед судом из-за одного проступка
Азаров рассказал о сговоре США против Зеленского
ОАЭ ввели запрет на поездки граждан в ряд стран
Минпросвещения поддержало запрет досмотра школьников перед ЕГЭ-2026
Дальше
