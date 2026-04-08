08 апреля 2026 в 10:27

Вирусолог рассказал, какие болезни переносят комары

Вирусолог Морозов: комары переносят дирофиляриоз

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Обычные комары могут быть переносчиками дирофиляриоза, рассказал «Парламентской газете» профессор кафедры медицинской паразитологии и вирусологии Сеченовского университета Евгений Морозов. Он отметил, что наиболее подвержены заражению живущие в южном климате.

Если говорить в целом, то дирофиляриоз может встречаться повсеместно, поскольку его переносчиками являются обычные комары. Причем вне зависимости от вида. Всего у нас наиболее распространены три рода кровососущих комаров, и все они могут переносить возбудителей дирофиляриоза. Конечно, чем теплее климат — тем риск заражения дирофиляриозом выше, — рассказал Морозов.

Вирусолог подчеркнул, что дирофиляриоз не может привести к летальному исходу, однако в рамках заболевания в организме развиваются паразиты — тонкие черви длиной до 20 сантиметров. Он посоветовал применять репелленты и специальные защитные костюмы, чтобы минимизировать контакт с насекомыми.

Ранее инфекционист Елена Мескина рассказала, что комары и клещи считаются переносчиками лихорадочных заболеваний. От первых при укусе можно заразиться малярией, а от вторых — энцефалитом и боррелиозом.

Здоровье
комары
заболевания
вирусологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ФСБ показала кадры задержания и допроса украинского агента
Пойманную в Крыму женщину-агента Киева арестовали на два месяца
Жена пропавшего Героя России раскрыла, угрожали ли мужу
HR-эксперт раскрыла, почему молодежь так ценит комфортные условия работы
Российские нефтяники потеряли целое состояние за считанные часы
«Пустующие квартиры»: в Госдуме назвали способ повысить доступность жилья
В ГД призвали нарастить число дронов для обстрелов Украины со всех сторон
Глава Серпухова рассказал о планах по благоустройству
Россиянам напомнили, когда их ждут три выходных подряд
Озвучена обстановка в странах Персидского залива после начала перемирия
«Его не видят РЭБы»: ВСУ начали атаковать Горловку новыми дронами с ИИ
В популярной версии исчезновения Усольцевых нашли важную несостыковку
Россиянин пытался передать иностранцу секреты подводных лодок
Нефть отреагировала на перемирие США с Ираном
Стало известно, зачем Рената Литвинова тайно возвращается в Москву
Вирусолог рассказал, какие болезни переносят комары
Никас Сафронов получил орден от Путина
«Мы скорбим о каждой потере»: губернатор Гладков о погибших при атаках ВСУ
В Столичном дивизионе НХЛ появился безоговорочный лидер
Невзорова лишили его «дворца» с конюшней под Петербургом
Дальше
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

