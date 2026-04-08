Вирусолог рассказал, какие болезни переносят комары

Обычные комары могут быть переносчиками дирофиляриоза, рассказал «Парламентской газете» профессор кафедры медицинской паразитологии и вирусологии Сеченовского университета Евгений Морозов. Он отметил, что наиболее подвержены заражению живущие в южном климате.

Если говорить в целом, то дирофиляриоз может встречаться повсеместно, поскольку его переносчиками являются обычные комары. Причем вне зависимости от вида. Всего у нас наиболее распространены три рода кровососущих комаров, и все они могут переносить возбудителей дирофиляриоза. Конечно, чем теплее климат — тем риск заражения дирофиляриозом выше, — рассказал Морозов.

Вирусолог подчеркнул, что дирофиляриоз не может привести к летальному исходу, однако в рамках заболевания в организме развиваются паразиты — тонкие черви длиной до 20 сантиметров. Он посоветовал применять репелленты и специальные защитные костюмы, чтобы минимизировать контакт с насекомыми.

Ранее инфекционист Елена Мескина рассказала, что комары и клещи считаются переносчиками лихорадочных заболеваний. От первых при укусе можно заразиться малярией, а от вторых — энцефалитом и боррелиозом.