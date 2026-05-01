01 мая 2026 в 06:16

Аэропорт Шереметьево ограничил прием и выпуск самолетов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В московском аэропорту Шереметьево введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили представители аэропорта в своем Telegram-канале. Меры носят временный характер и связаны с обеспечением безопасности полетов.

Подробности и сроки действия ограничений на данный момент не приводятся. Однако в аэропорту сообщили, что вылет и прилет воздушных судов будет осуществляться исключительно по согласованию.

Возможны корректировки в расписании полетов. В связи с мерами по обеспечению безопасности полетов пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию, в том числе на борту воздушного судна, — говорится в сообщении.

Представители Шереметьево отметили, что статус рейса можно узнать как на онлайн-табло, так и через мобильное приложение. Также колл-центр всегда сориентирует по актуальности того или иного маршрута.

Ранее в Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в пресс-службе Росавиации. Решение было принято в рамках дополнительных мер безопасности полетов.

