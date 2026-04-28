В Токио планируют привлечь роботов к работе в аэропортах

В Токио планируют привлечь роботов-гуманоидов к погрузке багажа в аэропорту Ханэда, сообщает MIR24.TV. Такое решение позволит повысить эффективность работы воздушной гавани — ежегодно аэропортом пользуются более 60 млн человек.

Представители наземной службы японской авиакомпании отметили, что внедрение роботов для выполнения сложных физических задач «неизбежно уменьшит нагрузку на сотрудников и предоставит значительные преимущества». Однако основные обязанности, включая обеспечение безопасности полетов, останутся в ведении людей.

Рост роботов составляет около 130 сантиметров. Они могут укладывать груз на конвейерную ленту и даже помахать коллегам.

