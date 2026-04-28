Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 апреля 2026 в 13:50

В Токио планируют привлечь роботов к работе в аэропортах

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Токио планируют привлечь роботов-гуманоидов к погрузке багажа в аэропорту Ханэда, сообщает MIR24.TV. Такое решение позволит повысить эффективность работы воздушной гавани — ежегодно аэропортом пользуются более 60 млн человек.

Представители наземной службы японской авиакомпании отметили, что внедрение роботов для выполнения сложных физических задач «неизбежно уменьшит нагрузку на сотрудников и предоставит значительные преимущества». Однако основные обязанности, включая обеспечение безопасности полетов, останутся в ведении людей.

Рост роботов составляет около 130 сантиметров. Они могут укладывать груз на конвейерную ленту и даже помахать коллегам.

Ранее сообщалось, что робот с искусственным интеллектом Ace обыграл элитных игроков в настольный теннис. Он одержал победу в трех из пяти матчей, сыгранных по официальным правилам.

Азия
роботы
аэропорты
багаж
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Евросоюзе раскрыли масштаб расходов на смягчение энергокризиса
«Лишь бы купить»: Свищев о лимите на легионеров, букмекерах, Олимпиаде-2026
Жителей Петербурга будут судить за незаконный оборот черной икры
«Это шоу»: Катя Лель о внеземной ДНК и участии в «Битве экстрсенсов»
МИД России выразил демарш США из-за саммита G20
Эвакуация в Туапсе, пятеро погибших, заградотряды: ВСУ атакуют РФ 28 апреля
Набиуллина заявила о беспрецедентном дефиците важного ресурса в России
Участникам СВО и их семьям выделили 1,2 млрд рублей в Нижнем Новгороде
ВСУ атаковали администрацию населенного пункта в ЛНР
На севере Москвы потушили пожар в новостройке
Магнитные бури сегодня, 28 апреля: что завтра, бессонница, упадок сил
В Туапсе собрали более 7 тыс. кубометров мазутных отходов
В Токио планируют привлечь роботов к работе в аэропортах
Глава Эстонии сделал неожиданное заявление об упущенном шансе ЕС
Ватутин назвал самый памятный момент триумфального финала Евролиги-2006
Число жертв пожара на севере Москвы продолжает расти
В Дальнереченске вспыхнул автомобиль с ребенком внутри
Киркоров захотел полететь на Луну вместе с псом по кличке Леонардо
Наступление ВС РФ на Харьков 28 апреля: российские ДРГ в Купянске-Узловом
Китайцы нашли необычную замену собакам и кошкам
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.