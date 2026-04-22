Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 19:27

Робот с ИИ обыграл элитных игроков в настольный теннис

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Робот с искусственным интеллектом Ace обыграл элитных игроков в настольный теннис, передает The Guardian. По данным журналистов, он одержал победу в трех из пяти матчей, сыгранных по официальным правилам.

При этом, говорится в материале, настольный теннис с его молниеносной реакцией, восприятием и навыками уже давно считается одним из самых сложных испытаний для технологий. Однако устройство продемонстрировало виртуозное владение вращением мяча, справилось со сложными ударами, когда мяч залетал за сетку, и выполнило один быстрый удар с обратным вращением, который, по мнению профессионала, был невозможен.

Конструкция робота Ace включает в себя восьмишарнирную руку на подвижном основании, что обеспечивает высокую маневренность без необходимости имитации человеческих движений. Руководитель проекта в Цюрихе Петер Дюрр отметил, что за время тестов Ace значительно прибавил в мастерстве и выдержал матч с Руи Такенакой — игроком элитного уровня.

Мы играли с более сильными соперниками и побеждали их, — похвастался Дюрр.

Ранее три китайских робота-гуманоида «Молния» стали победителями полумарафона в Пекине. Они пробежали дистанцию в 21 километр за 56 минут 42 секунды, превзойдя результат действующего рекордсмена — угандийского бегуна Джейкоба Киплимо.

технологии
роботы
искусственный интеллект
настольный теннис
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 154 БПЛА
Назван неочевидный фактор повышения уровня стресса
Атака ВСУ на Самарскую область 23 апреля: удар по предприятиям, погибшие
Депутат Рижской думы высказался об антироссийской позиции Вайкуле
В Самарской области развернули оперативный штаб после новой атаки БПЛА
Россиянина госпитализировали после падения обломков БПЛА на крышу дома
Россиян предупредили о штрафах за подвески и игрушки в машине
Forbes назвал самого богатого россиянина в 2026 году
Раскрыты подробности о погибших при атаке ВСУ на Самарскую область
Биолог перечислила продукты, которые могут сделать счастливее
Стало известно, сколько беспилотников сбили над Ростовской областью за ночь
Запад шокирован оттоком жителей Украины из страны
Турэксперт рассказал о нескольких полезных секретах с багажом
Украинцы в Польше придумали схему обмана с арендой жилья
Россиянам дали совет, как восстановиться после переработок
Россиян предупредили о хитрых схемах мошенничества с «горящими турами»
SHOT сообщил, что в Самаре беспилотник врезался в жилой дом
Прокуратура Парижа отказалась говорить об ордере на Дурова
Депутат предложил способ снизить заболеваемость туберкулезом
Очевидцы сообщили о мощных взрывах в Самарской области
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой
Семья и жизнь

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.