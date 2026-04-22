Робот с ИИ обыграл элитных игроков в настольный теннис

Робот с искусственным интеллектом Ace обыграл элитных игроков в настольный теннис, передает The Guardian. По данным журналистов, он одержал победу в трех из пяти матчей, сыгранных по официальным правилам.

При этом, говорится в материале, настольный теннис с его молниеносной реакцией, восприятием и навыками уже давно считается одним из самых сложных испытаний для технологий. Однако устройство продемонстрировало виртуозное владение вращением мяча, справилось со сложными ударами, когда мяч залетал за сетку, и выполнило один быстрый удар с обратным вращением, который, по мнению профессионала, был невозможен.

Конструкция робота Ace включает в себя восьмишарнирную руку на подвижном основании, что обеспечивает высокую маневренность без необходимости имитации человеческих движений. Руководитель проекта в Цюрихе Петер Дюрр отметил, что за время тестов Ace значительно прибавил в мастерстве и выдержал матч с Руи Такенакой — игроком элитного уровня.

Мы играли с более сильными соперниками и побеждали их, — похвастался Дюрр.

Ранее три китайских робота-гуманоида «Молния» стали победителями полумарафона в Пекине. Они пробежали дистанцию в 21 километр за 56 минут 42 секунды, превзойдя результат действующего рекордсмена — угандийского бегуна Джейкоба Киплимо.