Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 апреля 2026 в 10:17

Роботы побили человеческий рекорд на полумарафоне

Три робота-гуманоида «Молния» побили рекорд человека на полумарафоне

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Три китайских робота-гуманоида «Молния» стали победителями полумарафона в Пекине, установив новый рекорд, сообщает РИА Новости. Они преодолели дистанцию в 21,1 километра за 56 минут 42 секунды, опередив действующего рекордсмена — угандийского бегуна Джейкоба Киплимо.

Второй полумарафон людей и роботов состоялся в Пекинской зоне технико-экономического развития «Ичжуан». В нем приняли участие сотни человекоподобных роботов из свыше 100 команд. Люди и роботы бежали по одному маршруту, но у машин была своя дорожка — они стартовали поочередно с интервалом в 30 секунд.

Дистанционно управляемая машина первой пересекла финишную черту, показав результат 48 минут 19 секунд. Но из-за штрафа первым стал полностью автономный робот «Молния» — его время составило 50 минут 26 секунд. На втором и третьем местах оказались его «собратья» с результатами 50 минут 56 секунд и 53 минуты 1 секунда. В прошлом году победитель среди роботов финишировал за 2 часа 40 минут 42 секунды.

Ранее в Китае робот, участвовавший в полумарафоне для подобных машин, разбился вдребезги вскоре после старта. Умная машина зацепилась за преграду на дороге, упала и продолжила движение конечностями, что привело к обширным повреждениям. Сотрудники унесли останки робота на носилках.

Азия
Китай
роботы
спортсмены
марафоны
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.