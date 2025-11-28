Трамп рассказал, что сделает с мигрантами Трамп пообещал запретить миграцию в США людям из стран третьего мира

Президент США Дональд Трамп пообещал, что приостановит на неопределенный срок миграцию в США людей из стран третьего мира. В своей социальной сети Truth Social он добавил, что вышлет всех, кто не является «чистой прибылью» для США, и отменит все льготы для неграждан.

Я <...> приостановлю миграцию из всех стран третьего мира, чтобы дать возможность системе США полностью восстановиться, отменю все миллионы нелегальных разрешений на въезд, выданных [экс-президентом Джо] Байденом, включая те, которые были подписаны автопером Сонного Джо Байдена, и вышлю всех, кто не является чистой прибылью для Соединенных Штатов или не способен любить нашу страну, отменю все федеральные льготы и субсидии для неграждан нашей страны, — указал он.

Ранее Соединенные Штаты временно приостановили рассмотрение всех иммиграционных запросов со стороны граждан Афганистана. Как сообщили представители Службы гражданства и иммиграции (USCIS), такое решение принято на фоне стрельбы в центре Вашингтона. В ведомстве назвали защиту американских граждан и безопасность страны приоритетной задачей.

До этого в результате стрельбы в Вашингтоне были ранены двое военнослужащих Национальной гвардии. Директор ФБР Кэш Патель также опроверг информацию об их гибели. Территория вокруг места нападения была оцеплена, подозреваемого уже задержали. По данным телеканала CBS, им оказался гражданин Афганистана.