День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 23:36

Недалеко от Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба

ABC: двое нацгвардейцев были ранены при стрельбе у Белого дома

Белый дом Белый дом Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В самом центре Вашингтона, всего в нескольких кварталах от Белого дома, прогремели выстрелы. передает ABC News. Ранения получили двое военнослужащих Национальной гвардии.

Инцидент со стрельбой произошел у входа на станцию метро «Фаррагут-Уэст». Территория была немедленно оцеплена. Правоохранительные органы оперативно отреагировали и задержали подозреваемого.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп был проинформирован о стрельбе. Администрация внимательно следит за ситуацией.

В настоящее время обстановка в центре американской столицы находится под контролем спецслужб. Расследование инцидента продолжается, чтобы установить все детали и мотивы нападения.

Ранее неизвестный начал стрельбу во время церемонии зажигания рождественской ели в городе Конкорд в американском штате Северная Каролина. В тот момент, когда злоумышленник открыл огонь, на сцене выступали музыканты. На появившихся в Сети кадрах видно, как раздаются звуки выстрелов, а люди в панике разбегаются. По предварительным данным, четыре человека получили огнестрельные ранения, их госпитализировали.

США
стрельба
Белый дом
Нацгвардия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Приметы 27 ноября: Куделица, Филиппов день — начало поста и время работы
Алименты в 1 рубль, скандальные разводы, отъезд из РФ: как живет Кержаков
«Инопланетный корабль» 3I/ATLAS совершит удивительный маневр
Недалеко от Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба
«Нас хотят обмануть»: Алаудинов оценил план Трампа по Украине
ПВО отбила атаку дронов ВСУ на три региона России
Жена Петросяна напугала фанатов фотографией из больницы
В Нижегородской области ребенок погиб под колесами двух иномарок
«Под ноль»: украинская бригада оказалась на грани уничтожения в зоне СВО
«Молодым не повезло»: саблистка Егорян о санкциях, шоу «Титаны» и сыне
Биография Юлии Началовой: как жила и от чего умерла молодая певица
МВД перечислило признаки фейковых сообщений от «Госуслуг»
Названы новые цены на проезд в московском транспорте в 2026 году
На украинских сайтах появились призывы не участвовать в боевых действиях
Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
В Иваново разоблачили схему с мусором на миллиарды
Решение Зеленского вызвало недовольство в рядах ВСУ
К чему в действительности привело покорение Сибири Ермаком
В США закрыли последнее дело против Трампа
Стало известно о начале испытаний новой технологии против кариеса
Дальше
Самое популярное
Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.