Недалеко от Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба ABC: двое нацгвардейцев были ранены при стрельбе у Белого дома

В самом центре Вашингтона, всего в нескольких кварталах от Белого дома, прогремели выстрелы. передает ABC News. Ранения получили двое военнослужащих Национальной гвардии.

Инцидент со стрельбой произошел у входа на станцию метро «Фаррагут-Уэст». Территория была немедленно оцеплена. Правоохранительные органы оперативно отреагировали и задержали подозреваемого.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп был проинформирован о стрельбе. Администрация внимательно следит за ситуацией.

В настоящее время обстановка в центре американской столицы находится под контролем спецслужб. Расследование инцидента продолжается, чтобы установить все детали и мотивы нападения.

Ранее неизвестный начал стрельбу во время церемонии зажигания рождественской ели в городе Конкорд в американском штате Северная Каролина. В тот момент, когда злоумышленник открыл огонь, на сцене выступали музыканты. На появившихся в Сети кадрах видно, как раздаются звуки выстрелов, а люди в панике разбегаются. По предварительным данным, четыре человека получили огнестрельные ранения, их госпитализировали.