В США не смогли зажечь рождественскую ель из-за внезапной стрельбы WBTV: стрельба началась во время зажжения рождественской ели в Северной Каролине

Неизвестный начал стрельбу во время церемонии зажигания рождественской ели в городе Конкорд в американском штате Северная Каролина, сообщает WBTV. В тот момент, когда злоумышленник открыл огонь, на сцене выступали музыканты. На появившихся в Сети кадрах видно, как раздаются звуки выстрелов, а люди в панике разбегаются.

Местные власти отменили мероприятие и попросили водителей искать пути объезда, чтобы не приближаться к месту ЧП. По предварительным данным, четыре человека получили огнестрельные ранения, их госпитализировали. Состояние троих оценивается как критическое, одного — как стабильное.

Ранее в центре Севастополя заметили мужчину с арбалетом, который попытался выстрелить в здание. Очевидцы предложили прекратить это занятие, однако горожанин отказался уходить. Предположительно, мишенью стало здание конструкторского бюро «Черноморец», которое закрыли на реставрацию.

До этого в Тюмени под окнами жилого комплекса неизвестные устроили стрельбу. Свидетели утверждают, что это была автоматная очередь. Испуганные жители вызвали полицию, но нарушители успели скрыться до прибытия правоохранителей. Позднее их личности удалось установить.