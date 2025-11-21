Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 15:51

В центре Севастополя загадочный арбалетчик попал на камеры

В Севастополе сняли на видео стреляющего мужчину из арбалета

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В центре Севастополя молодой человек с арбалетом попытался выстрелить в здание, сообщает Telegram-канал «Mash на волне». На опубликованных кадрах видно, как выстрел не удался, и парень начал заново подготавливать стрелу.

На записи также слышны комментарии очевидцев, которые наблюдают происходящее и пытаются остановить стрелка. В какой-то момент они подходят ближе и предлагают прекратить попытки, однако мужчина продолжает заставить арбалет работать и отказывается уходить.

Ранее в тюменском ЖК «Домашний» неизвестные устроили стрельбу из автомата под окнами домов. Инцидент произошел вечером. После случившегося нарушители скрылись до прибытия полиции, которую вызвали испуганные жители.

До этого в краснодарской школе на уроке восьмиклассник получил травмы лица. Это случилось, когда его друг случайно выстрелил из сигнального пистолета, предварительно сняв предохранитель. После этого пострадавший испугался и ударился головой о шкаф. Мальчика отправили на амбулаторное лечение.

Кроме того, студент Колледжа Московского транспорта также случайно выстрелил из сигнального пистолета во время занятия на Каланчевской улице. В результате инцидента ожог руки получил сам стрелявший, а двое его одногруппников — оглушение. Всем пострадавшим медики оказали необходимую помощь на месте.

стрелки
Севастополь
оружие
вандализм
