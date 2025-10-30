Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 17:15

Стрельба на паре обернулась ранениями студентов колледжа

В Колледже Московского транспорта студент выстрелил из сигнального пистолета

Сигнальные пистолеты Сигнальные пистолеты Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Студент Колледжа Московского транспорта выстрелил из сигнального пистолета прямо на паре, сообщает «112». По данным источника, трое 16-летних подростков пострадали в результате инцидента. Уточняется, что студент открыл огонь случайно.

Инцидент произошел в здании на Каланчевской улице. По предварительной информации, один из учащихся полез в рюкзак и случайно нажал на курок. Студент получил ожог руки, а двое сидящих рядом одногруппников — оглушение. Медики уже прибыли на место происшествия.

Ранее мужчина устроил стрельбу из газового пистолета на детской площадке в Санкт-Петербурге. Источник сообщил, что пьяный прохожий атаковал детей после того, как они отказались принять его в свою игру. Школьники играли в городки, а петербуржец пришел в ярость.

Также в поселке Першино Челябинской области произошла стрельба во дворе многоэтажного дома. Группа молодых людей, которая прибыла на автомобиле, открыла огонь на улице Кавказской. В результате инцидента пострадал один человек, случившееся попало на камеры видеонаблюдения.

