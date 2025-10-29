Пьяный мужчина устроил стрельбу на детской площадке из-за обиды

Неадекватный мужчина выстрелил в подростков из газового пистолета на детской площадке на проспекте Кузнецова в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По его информации, пьяный прохожий атаковал детей после того, как они отказались принять его в свою игру.

Конфликт разгорелся в тот момент, когда школьники играли в городки. Столкнувшись с отказом, петербуржец пришел в ярость, достал оружие и выстрелил. В результате одна из девочек получила травмы. Очевидцы вызвали на место ЧП скорую помощь, пострадавшего ребенка госпитализировали.

Ранее в челябинском поселке Першино произошла стрельба во дворе многоэтажного дома. Группа молодых людей на автомобиле открыла огонь на улице Кавказской, в результате чего пострадал один человек. Сейчас он находится в больнице, нападавших ищут.

До этого житель Подмосковья из охотничьего ружья застрелил соседскую супружескую пару во Владимирской области. Мужчина отправился на охоту и заметил соседку, стоявшую на крыльце своего дома. Он подошел к ней, чтобы поговорить, но между ними вспыхнула ссора. В ходе конфликта он выстрелил в женщину из ружья, а затем, когда из дома вышел ее сожитель, произвел еще два выстрела уже в него.