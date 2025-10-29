Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 11:11

Пьяный мужчина устроил стрельбу на детской площадке из-за обиды

В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил в игравших на детской площадке подростков

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неадекватный мужчина выстрелил в подростков из газового пистолета на детской площадке на проспекте Кузнецова в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По его информации, пьяный прохожий атаковал детей после того, как они отказались принять его в свою игру.

Конфликт разгорелся в тот момент, когда школьники играли в городки. Столкнувшись с отказом, петербуржец пришел в ярость, достал оружие и выстрелил. В результате одна из девочек получила травмы. Очевидцы вызвали на место ЧП скорую помощь, пострадавшего ребенка госпитализировали.

Ранее в челябинском поселке Першино произошла стрельба во дворе многоэтажного дома. Группа молодых людей на автомобиле открыла огонь на улице Кавказской, в результате чего пострадал один человек. Сейчас он находится в больнице, нападавших ищут.

До этого житель Подмосковья из охотничьего ружья застрелил соседскую супружескую пару во Владимирской области. Мужчина отправился на охоту и заметил соседку, стоявшую на крыльце своего дома. Он подошел к ней, чтобы поговорить, но между ними вспыхнула ссора. В ходе конфликта он выстрелил в женщину из ружья, а затем, когда из дома вышел ее сожитель, произвел еще два выстрела уже в него.

Cанкт-Петербург
дети
оружие
травмы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме рассказали, зачем США сокращают военный контингент в Европе
Орбана уличили в намерении сделать из Венгрии Россию
Депутату в Петербурге поплохело в ходе представления бюджета на 2026 год
Политолог ответил, зачем Трамп обещает помирить КНДР и Южную Корею
Глава Банка России раскрыла, где будет востребован цифровой рубль
Простой рецепт, который станет вашим фаворитом: идеальный рулет из индейки
Гороскоп на ноябрь-2025: в предвкушении новогоднего чуда!
«Русские очень близки»: экс-разведчик назвал следующий шаг ВСУ в ДНР
«Вы лучше меня знаете»: Набиуллина откровенно высказалась об инфляции
Более 60 тысяч тонн нефтепродуктов завезли в труднодоступные поселки ЯНАО
Названы самые полезные консервы
Дело Чекалиных близится к финалу
Москвичам рассказали, появится ли снежный покров в столице в ноябре
Магнитные бури сегодня, 29 октября: что завтра, бессонница, упадок сил
Стало известно, что грозит сыну Усольцевых при сокрытии побега семьи
Поклонская обвинила журналиста в раскрытии ее паспортных данных
«Какой резон?»: политолог о нежелании Ким Чен Ына встречаться с Трампом
Песков: Путин и Алиев обсуждали тему ареста россиян в Баку
Доллар подскочит до 100 рублей? Курсы валют 29 октября, что с евро и юанем
Чистая прибыль одного из крупнейших автоконцернов мира упала вдвое
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.