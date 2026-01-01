Новый год — 2026
01 января 2026 в 08:29

Экс-помощница Байдена раскрыла, как Трамп относится к Путину

Экс-помощница Байдена Рид: Трамп уважает и побаивается Путина

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: kremlin.ru
Президент США Дональд Трамп уважает своего российского коллегу Владимира Путина, заявила обозреватель RT, экс-помощница бывшего главы государства Джо Байдена Тара Рид. По ее словам, которые приводит РИА Новости, хозяин Белого дома даже немного боится российского лидера.

Я думаю, что нынешний президент США Дональд Трамп очень изменчив. Он, как мне кажется, уважает русскую культуру. И, что наиболее важно, у него есть глубокое уважение к Владимиру Путину и даже немного страха перед ним. Дональд Трамп не многих боится, — сказала Рид.

Она добавила, что Путин любит русский народ и суверенное государство. По словам Рид, президент России готов защищать эти ценности. При этом Трамп прекрасно об этом знает.

Ранее Трамп заявил, что в новом 2026 году желает мира на всей земле. Глава государства отметил праздник в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде. Он кратко пообщался с журналистами у входа в бальный зал, рядом с ним стояла первая леди Мелания в серебристом платье.

