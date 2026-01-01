Новый год — 2026
01 января 2026 в 07:06

Трамп раскрыл свое самое главное новогоднее желание

Трамп заявил, что пожелал на Новый год мира на земле

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Президент США Дональд Трамп заявил, что в новом 2026 году желает мира на всей земле. Глава государства отметил праздник в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде, передает New York Post. Он кратко пообщался с журналистами у входа в бальный зал, рядом с ним стояла первая леди Мелания в серебристом платье.

[Желаю] мира на земле, — подчеркнул американский лидер.

В переполненном бальном зале хозяин Белого дома сказал гостям, что дела в стране «идут отлично». Кроме того, он пообещал «докопаться до сути» обвинений в массовом мошенничестве с пособиями в Миннесоте. На мероприятии были замечены старшие сыновья президента, Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп, а также его невестка Лара Трамп.

Ранее Трамп раскритиковал решение американского актера Джорджа Клуни и его супруги Амаль получить гражданство Франции. Помимо всего прочего, президент США негативно оценил миграционную политику французских властей. По его словам, отношение Парижа к иммиграции пугает.

До этого стало известно, что встреча президента России Владимира Путина и Трампа попала в список наиболее значимых событий 2025 года. По мнению аналитиков, этот саммит имел особое международное значение и способствовал восстановлению уважительного отношения США к России.

