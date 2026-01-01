Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 03:22

Cаммит Путина и Трампа признали главным событием 2025 года

Corriere della Sera: саммит Путина и Трампа стал одним из важнейших событий года

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Juhani Kandell/Xinhua/Global Look Press
Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа попала в список наиболее значимых событий уходящего года, передает газета Corriere della Sera. По мнению авторов материала, этот саммит имел особое международное значение и способствовал восстановлению уважительного отношения США к России.

Владимир Путин уже одержал победу, когда 15 августа в Анкоридже, на Аляске, спустился по трапу Ил-26, впервые за почти десятилетие ступив на американскую землю. Дональд Трамп приготовил для него встречу близкого друга, — говорится в материале.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил: всеобщее понимание неизбежности победы России стало главным итогом года для страны. Дополнительно он назвал украинского президента Владимира Зеленского «уродцем» после атаки дронов ВСУ на резиденцию российского лидера.

До этого стало известно, что Совет глав государств СНГ состоится 9 октября 2026 года в туркменском городе Туркменбаши на берегу Каспийского моря, сообщил председатель Халк Маслахаты (Народный совет Туркменистана) Гурбангулы Бердымухамедов. В телефонной беседе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко он подчеркнул, что площадкой станет Национальная туристическая зона Аваза в 15 км от города Туркменбаши.

Дональд Трамп
Владимир Путин
Италия
саммиты
