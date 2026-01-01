Cаммит Путина и Трампа признали главным событием 2025 года Corriere della Sera: саммит Путина и Трампа стал одним из важнейших событий года

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа попала в список наиболее значимых событий уходящего года, передает газета Corriere della Sera. По мнению авторов материала, этот саммит имел особое международное значение и способствовал восстановлению уважительного отношения США к России.

Владимир Путин уже одержал победу, когда 15 августа в Анкоридже, на Аляске, спустился по трапу Ил-26, впервые за почти десятилетие ступив на американскую землю. Дональд Трамп приготовил для него встречу близкого друга, — говорится в материале.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил: всеобщее понимание неизбежности победы России стало главным итогом года для страны. Дополнительно он назвал украинского президента Владимира Зеленского «уродцем» после атаки дронов ВСУ на резиденцию российского лидера.

