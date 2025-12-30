Названы дата и место саммита СНГ-2026

Совет глав государств СНГ состоится 9 октября 2026 года в туркменском городе Туркменбаши на берегу Каспийского моря, сообщил председатель Халк Маслахаты (Народный совет Туркменистана) Гурбангулы Бердымухамедов. В телефонной беседе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко он подчеркнул, что площадкой станет Национальная туристическая зона Аваза в 15 км от города Туркменбаши, передает телеканал «Ватан».

Ранее российский лидер Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом глав зарубежных государств и правительств. В их числе — лидеры Азербайджана Ильхам Алиев, Абхазии Баграт Гунба, Армении Ваагн Хачатурян, Белоруссии Александр Лукашенко, Южной Осетии Алан Гаглоев и другие.

Тем временем появилась информация, что новая встреча представителей Украины и стран — участниц «коалиции желающих» запланирована на 3 января в Киеве. Как заявил украинский президент Владимир Зеленский, переговоры пройдут на уровне советников по нацбезопасности. Еще одна встреча ожидается 6 января во Франции — на уровне государственных лидеров.