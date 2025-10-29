Молодежь устроила перестрелку в поселке Челябинской области В челябинском Першино компания молодежи устроила перестрелку во дворе дома

В челябинском поселке Першино произошла стрельба во дворе многоэтажного дома, информирует 74.RU. Группа молодых людей, прибывшая на автомобиле, открыла огонь на улице Кавказской, в результате чего пострадал один человек. Кадры с места происшествия зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Представители полиции подтвердили, что в результате инцидента один человек получил ранения и сейчас находится в больнице. Правоохранительные органы ведут активный розыск нападавших.

В городском УМВД сообщили, что следователи проводят детальный опрос пострадавшего, чтобы получить максимально полную информацию о произошедшем. Они начали оперативно-розыскные мероприятия, к которым привлекли сотрудников уголовного розыска. Все наряды патрульно-постовой службы и участковые уполномоченные получили ориентировки на розыск возможных соучастников и задержание подозреваемых.

Полиция разрабатывает все версии, проверяет прилегающие территории и возможные места появления фигурантов. Руководство ГУ МВД по региону взяло под личный контроль установление всех обстоятельств инцидента и розыск подозреваемых.

