Россияне смогут следить за Дедом Морозом на интерактивной карте

Росавиация совместно с Минтрансом запустила праздничный интерактивный сервис, позволяющий в режиме реального времени наблюдать за перемещением Деда Мороза по территории России. Его путешествие началось 31 декабря в 09:00 по московскому времени из резиденции в Великом Устюге.

На карте отображается маршрут зимнего волшебника, который пересечет все 11 часовых поясов страны, символизируя наступление Нового года в каждом регионе. Согласно информации Минтранса, иконка волшебных саней будет появляться в ключевых городах России ровно в полночь по местному времени. Обновления на портале выходят каждый час.

Помимо координат, пользователи могут увидеть видеопоздравления от сотрудников авиационной и транспортной отраслей из разных уголков страны. Проект призван наглядно продемонстрировать масштаб страны и работу транспортной системы в праздничные дни.

Ранее сам Дед Мороз рассказал журналистам, что каждое третье письмо в Великий Устюг ему прислали взрослые. Чаще всего они просят о встрече с мужчиной мечты или путевку на море. Помимо материальных подарков, россияне массово желают в своих посланиях счастья и здоровья для близких.