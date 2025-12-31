Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 09:32

Россияне смогут следить за Дедом Морозом на интерактивной карте

Росавиация создала интерактивный сервис для отслеживания Деда Мороза

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва‭»
Читайте нас в Дзен

Росавиация совместно с Минтрансом запустила праздничный интерактивный сервис, позволяющий в режиме реального времени наблюдать за перемещением Деда Мороза по территории России. Его путешествие началось 31 декабря в 09:00 по московскому времени из резиденции в Великом Устюге.

На карте отображается маршрут зимнего волшебника, который пересечет все 11 часовых поясов страны, символизируя наступление Нового года в каждом регионе. Согласно информации Минтранса, иконка волшебных саней будет появляться в ключевых городах России ровно в полночь по местному времени. Обновления на портале выходят каждый час.

Помимо координат, пользователи могут увидеть видеопоздравления от сотрудников авиационной и транспортной отраслей из разных уголков страны. Проект призван наглядно продемонстрировать масштаб страны и работу транспортной системы в праздничные дни.

Ранее сам Дед Мороз рассказал журналистам, что каждое третье письмо в Великий Устюг ему прислали взрослые. Чаще всего они просят о встрече с мужчиной мечты или путевку на море. Помимо материальных подарков, россияне массово желают в своих посланиях счастья и здоровья для близких.

Росавиация
Минтранс
Дед Мороз
карты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, как справиться с шумными соседями в Новый год
Пьяные солдаты ВСУ отметили Новый год беспорядочной стрельбой
На юге России закрыли аэропорты
В Китае предрекли последствия атаки ВСУ на резиденцию Путина
Долиной обязали вернуть почти 49 млн рублей
Россияне смогут следить за Дедом Морозом на интерактивной карте
Москалькова обратилась к Киеву с требованием
Три человека пострадали во время атаки ВСУ на Белгородскую область
Глава Петербургской биржи рассказал, как Россия потеряла триллионы долларов
Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: готовим десерт на праздник
Дед Мороз из Москвы обратился к потерявшей квартиру Ларисе Долиной
В предновогоднюю ночь ПВО уничтожила более 80 украинских БПЛА
В России начались рекордно длинные 12-дневные новогодние каникулы
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 31 декабря: инфографика
В Италии раскрыли, кто подтолкнул Зеленского к атаке на резиденцию Путина
В Британии указали на оправдания Украины после атаки на резиденцию Путина
«Верни мне папу»: о чем дети просят Деда Мороза на Новый год
Си Цзиньпин заявил об уверенном шаге вперед в отношениях Китая и России
Россияне столкнулись с блокировками в банкоматах
«Новогодние шарики»: готовим простой салат с рыбой на праздник
Дальше
Самое популярное
Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.