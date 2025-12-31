Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 09:51

Пьяные солдаты ВСУ отметили Новый год беспорядочной стрельбой

РИА Новости: пьяные солдаты ВСУ держат в страхе жителей трех городов

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Солдаты ВСУ начали отмечать Новый год прямо при исполнении, напиваются и устраивают беспорядочную пальбу, рассказали РИА Новости представители пророссийского подполья. Беспредел солдат и наемников отмечается в Одессе, Херсоне и Николаеве.

По данным сопротивления, в преддверии Нового года нетрезвые бойцы ВСУ регулярно открывают беспорядочную стрельбу в жилых кварталах. Также были зафиксированы случаи опасного вождения в нетрезвом виде в черте городов.

Местные жители остерегаются участвовать в конфликтах, чтобы не попасть под горячую руку, — добавил собеседник агентства.

Ситуация усугубляется бесконтрольным поведением наемников, которые действуют совместно с украинскими подразделениями. Согласно заявлениям подпольщиков, правоохранительные органы фактически утратили контроль над поведением военнослужащих в предпраздничные дни.

Ранее нетрезвый военнослужащий ВСУ устроил поножовщину на территории одной из воинских частей поселке Дачное Одесской области. По словам очевидцев, дебошир устроил «лютый замес». Его удалось остановить только после нескольких выстрелов по ногам, от большой кровопотери тот скончался. Позже от ран умер и один из участников драки.

Одесса
ВСУ
Новый год
Херсон
