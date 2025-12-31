Россиянам рассказали, как справиться с шумными соседями в Новый год

В новогоднюю ночь в столице России будет действовать обычный режим тишины, предусмотренный законом, рассказал юрист Илья Русяев. По словам эксперта, с 23:00 до 07:00 запрещено включать громкую музыку, кричать, петь или использовать пиротехнику, передает Lenta.ru. В случае нарушения этих правил необходимо обратиться в полицию.

Если в 06:00 из-за сабвуфера или фейерверков невозможно спать, это подпадает под запрет ночного времени, — прокомментировал Русяев.

Еще один весомый довод — это свидетельства других жильцов. Рекомендуется также зафиксировать происходящее в квартире на аудио- или видео, указав дату и время. Однако, как подчеркнул юрист, не стоит пытаться уладить конфликт с соседями своими силами.

Ранее юрист Илона Прокофьева предупредила, что нарушение установленных правил в большинстве регионов грозит штрафами. Их размер для физических лиц может достигать 2 тыс. рублей. Временные рамки и суммы штрафов в разных субъектах России отличаются.