Россиян предупредили о штрафах за сильный шум в новогоднюю ночь Юрист Прокофьева: за шум под Новый год могут наказать штрафом до 2 тыс. рублей

Громкие гуляния в новогоднюю ночь могут обернуться для россиян административным штрафом, предупредила РИА Новости юрист, член союза юристов-блогеров на базе МГЮА им. Кутафина при Ассоциации юристов России Илона Прокофьева. Его размер может достигать 2 тыс. рублей.

В большинстве регионов даже новогодняя ночь не является основанием для отступления от установленных правил, — сказала специалист.

Прокофьева объяснила, что правила соблюдения тишины и ответственность за их нарушение устанавливаются на уровне каждого субъекта РФ. Из-за этого временные рамки и суммы штрафов в разных регионах могут значительно отличаться. Для физических лиц первое нарушение грозит штрафом от 500 до 2000 рублей, а для организаций и должностных лиц суммы могут быть существенно выше.

Ранее руководитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал россиян полностью отказаться от использования пиротехнических изделий в Новый год. Политик подчеркнул необходимость проявлять заботу друг о друге и избегать лишних рисков. Парламентарий уточнил, что на данный момент власти 19 регионов России уже ввели официальные ограничения на запуск салютов, которые в ряде населенных пунктов будут действовать до конца каникул.