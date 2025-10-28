Полиция поймала устроивших стрельбу на свадьбе в Йошкар-Оле В Йошкар-Оле задержаны участники стрельбы из свадебного кортежа

В Йошкар-Оле сотрудники полиции задержали подозреваемых в стрельбе из свадебного кортежа, сообщили в пресс-службе МВД по Марий Эл. Инцидент произошел на улицах города, где участники кортежа произвели несколько выстрелов, предположительно, из охолощенного оружия.

Оперативниками МВД по Республике Марий Эл проведена проверка. <…> Подозреваемые произвели выстрелы из охолощенных пистолетов, которые были изъяты после их задержания на выезде из марийской столицы. Лица, подозреваемые в хулиганских действиях, задержаны, — говорится в сообщении.

На двух водителей автомобилей составлены административные протоколы по статьям 12.37 и 12.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Материалы проверки переданы в следственные органы для дальнейшей юридической оценки. Проводится расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

