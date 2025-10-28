Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 21:50

Полиция поймала устроивших стрельбу на свадьбе в Йошкар-Оле

В Йошкар-Оле задержаны участники стрельбы из свадебного кортежа

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Йошкар-Оле сотрудники полиции задержали подозреваемых в стрельбе из свадебного кортежа, сообщили в пресс-службе МВД по Марий Эл. Инцидент произошел на улицах города, где участники кортежа произвели несколько выстрелов, предположительно, из охолощенного оружия.

Оперативниками МВД по Республике Марий Эл проведена проверка. <…> Подозреваемые произвели выстрелы из охолощенных пистолетов, которые были изъяты после их задержания на выезде из марийской столицы. Лица, подозреваемые в хулиганских действиях, задержаны, — говорится в сообщении.

На двух водителей автомобилей составлены административные протоколы по статьям 12.37 и 12.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Материалы проверки переданы в следственные органы для дальнейшей юридической оценки. Проводится расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в жилом комплексе «Прокшино» на Коммунарке задержали 11 участников массовой драки рядом с чайханой. Им вменяют административные статьи о хулиганстве и нарушениях миграционного учета. Теперь при повторных нарушениях иностранцам грозит депортация. Как рассказали очевидцы, конфликтные группы рабочих собирались и прежде, но до открытого столкновения дело не доходило.

стрельбы
полиция
свадьбы
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд вынес решению по делу о создании 485 фиктивных медкарт в Уфе
«Многие заблудились»: рэпер Серега о Пугачевой и Галкине
Болид над Москвой: почему NASA скрыло сведения о нем — это спутник-шпион?
Аэропорт Волгограда приостановил все полеты
США аннулировали визу лауреата Нобелевской премии
Мальчик не выжил после купания на популярном курорте, а мужчина пропал
Полиция поймала устроивших стрельбу на свадьбе в Йошкар-Оле
В Подмосковье задержали похитивших 57 млн рублей из частного дома
В Нижегородской области поймали поджигателей базовой станции
Военный самолет едва не столкнулся с Tesla на трассе
Полицейские задержали уличных музыкантов за исполнение песен иноагентов
Ужесточение условий по льготной ипотеке: что изменится с 1 февраля 2026-го
PepsiCo сменила логотип
«Отмотали бы все назад»: Пригожин об эмиграции Пугачевой и Галкина
Стало известно о подготовке Великобритании к размещению войск на Украине
ПВО вновь сработала в небе над Москвой
Израильские ВВС нанесли серию авиаударов по Газе
Ученые рассказали, почему иногда полезно смотреть фильмы ужасов
Как приготовить баклажаны, которые не стыдно подать на праздник
Российско-китайский фильм дважды стал лауреатом Пхеньянского кинофестиваля
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.