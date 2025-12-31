«Верни мне папу»: о чем дети просят Деда Мороза на Новый год

В канун новогодних праздников журналисты NEWS.ru побывали в московской усадьбе Деда Мороза в Кузьминках и узнали, с какими желаниями жители столицы чаще всего обращаются к главному волшебнику зимы. Почему некоторые дети просят подарить им маму и папу, как правильно встречать Новый год и что Дедушка Мороз пожелал певице Ларисе Долиной — в материале NEWS.ru.

Дети попросили у Деда Мороза мобильники и собаку-робота

По словам Деда Мороза, почти все люди верят в чудеса, вне зависимости от возраста. Гости усадьбы передают свои пожелания Деду Морозу как в письменной форме, отправляя почтой на адрес, так и устно, посещая его резиденцию.

Волшебник зимы заявил, что детские мечты меняются год от года «с технической стороны». Например, в 2025 году одни ребятишки попросили телефоны более продвинутой модели, другие — собаку-робота. Однако материальные мечты, по словам Деда Мороза, составляют незначительную часть детских желаний.

Есть и забавные просьбы. Например, одна девочка захотела «живую Снегурочку в подружки». Дед Мороз выкрутился, отметив, что не может подарить свою внучку навсегда. При этом он разрешил девочке приходить в усадьбу в любое время года, чтобы встретиться со Снегурочкой.

Ребенок попросил Деда Мороза, чтобы вернул ему папу

От детей поступают грустные и трогательные пожелания, отметил Дед Мороз. Например, один мальчик попросил вернуть здоровье его любимой бабушке, у которой плохо ходят ноги.

Другой малыш высказал желание, чтобы поправился братик, который тяжело болеет. Еще один ребенок просил Дедушку Мороза совершить чудо и сделать так, чтобы родители не разводились.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

«Звучала просьба от ребенка вернуть ему папу. Это невозможно, потому что погиб. В такие минуты ком встает в горле и с трудом подбираются слова. Я ответил, что, к сожалению, подобные чудеса даже мне, волшебнику, не под силу. Я сказал мальчику, что ему придется справляться самому. Нужно воспитывать в себе силу духа, вырасти добрым, честным и справедливым, чтобы отец мог им гордиться. „Обязательно береги маму, ей сейчас тоже очень сложно“», — заявил Дед Мороз.

Он добавил, что часто в дни новогодних каникул на экскурсии в усадьбу приходят дети из детских домов. Некоторые просят подарить им родителей.

«Я обещаю постараться и поколдовать. Вы знаете, были случаи, когда через некоторое время девочка или мальчик приходили с мамой и папой и радостно сообщали мне, что их желание сбылось: „Меня забрали в семью, спасибо, Дедушка Мороз!“» — сказал волшебник зимы.

«Блондинка с заботливым характером»

Взрослые чаще всего просят Деда Мороза, чтобы им на работе прибавили зарплату. Пенсионеры высказывают желание о повышении пенсий. Волшебник зимы отвечает с улыбкой, что эта мечта не находится в зоне его компетенции. Такое письмо лучше сразу направлять в Соцфонд.

Взрослые посетители усадьбы также мечтают об отпуске в теплых краях. Периодически они просят Деда Мороза устроить их личную жизнь. Например, один мужчина захотел, чтобы Дедушка Мороз в новом году подарил ему блондинку с длинными ногами и заботливым характером.

«В таких случаях я тоже обещаю постараться и поколдовать. Но напоминаю просителю, чтобы он внимательно присмотрелся к женщинам, которые его окружают, — незамужним соседкам по дому, коллегам по работе и сотрудницам магазина. Ведь очень часто счастье находится совсем рядом, а человек в суете этого не замечает», — сказал Дед Мороз.

Он добавил, что в 2025-м люди мечтают о любви, семейном счастье и встречах с близкими людьми. В этом смысле мечты год от года не меняются, отметил он.

Здание почты Деда Мороза на территории московской усадьбы в парке «Кузьминки» Фото: Светлана Шевченко/РИА Новости

Как и где правильно встречать Новый год

Дед Мороз объяснил некоторые правила организации новогоднего праздника.

«Нужно приготовить праздничный стол с традиционными русскими вкусностями — холодцом, селедкой под шубой и так далее. 31 декабря нужно встать утром пораньше и отправиться на снежную горку, чтобы покататься на санках и повеселиться. Потом следует нарядить елку, если вы не успели это сделать раньше», — порекомендовал хозяин усадьбы.

Он добавил, что следует встречать Новый год в хорошем расположении духа вместе с семьей.

«Можно вспомнить что-то интересное, поиграть в настольные и подвижные игры. Или слепить снеговичка во дворе, вспомнив детство. Говорят, что Новый год — семейный праздник. Это еще праздник детства — каждый человек становится ребенком», — напомнил Дед Мороз.

Существует примета: как встретишь Новый год, так его и проведешь. Поэтому категорически нельзя ссориться, грустить и злоупотреблять спиртными напитками, добавил Дед Мороз.

По просьбе NEWS.ru он дал предновогодний совет певице Ларисе Долиной. Народная артистка России вынуждена покинуть пятикомнатную квартиру в Хамовниках, которая решением Верховного суда перешла к Полине Лурье.

«Я вспомнил, что несколько лет назад у артиста Николая Бандурина сгорел дом со всеми музыкальными инструментами (Бандурин играет на концертине и гармошке. — NEWS.ru) и документами. Но он не потерял присутствия духа, юмора и жизнелюбия. Выстроил новый дом краше прежнего. Можно обратиться за помощью друзей и родственников. Желаю Долиной, чтобы черная полоса в ее жизни закончилась», — отметил волшебник зимы.

Московский Дед Мороз Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Напоследок Дед Мороз поделился с читателями NEWS.ru рецептом своего самого любимого новогоднего блюда — холодца с хреном. «Долго варится говядина, заливается бульоном. Можно варить подольше, чтобы не нужно было добавлять желатин. Ставим на холод, и через несколько часов холодец готов. Это не самое сложное блюдо — в нем всего лишь мясо, бульон и специи», — резюмировал Дед Мороз, пожелав жителям России счастья, добра и мирного неба.

