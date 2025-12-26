Стас Михайлов признался, какие подарки просил у Деда Мороза в детстве Стас Михайлов признался, что в детстве просил у Деда Мороза разные игрушки

Певец Стас Михайлов в беседе с «Леди Mail» рассказал, что в детстве просил у Деда Мороза разные игрушки. По его мнению, ощущение праздника создают приятные мелочи, например, конфеты, мандарины и подарки.

В детстве я какие-то игрушки заказывал, еще что-то. Но самое главное, у людей тогда не было того, что сейчас в достатке. Помню, я очень любил конфеты «Гулливер» и красную икру — и думал, никогда ими не наемся, — рассказал Михайлов.

Артист вспомнил, что в детстве у него в семье всегда были пакетики со сладостями, которые собирала мать. Уже в юном возрасте певец осознавал, что Деда Мороза не существует, но все равно хотел верить в него.

