«Не тщеславная история»: Михайлов объяснил, зачем снимает фильм о себе Михайлов рассказал, что снимет фильм о себе ради вдохновения зрителей

Исполнитель Стас Михайлов рассказал изданию StarHit, что хочет снять фильм о своем творческом пути, чтобы вдохновить зрителей на свершение. По словам артиста, он появится в ленте, но не в главной роли.

К нам поступило предложение сделать фильм — нам понравилось, мы согласились, и надеемся, что воплотим эти планы в жизнь. Хочется сделать так, чтобы это была не тщеславная история, а честный рассказ. Чтобы любой человек, который живет где-то в глубиночке, понимал, что он может поднять свою пятую точку, приехать, и у него все получится, — заявил Михайлов.

Артист подчеркнул, что добился успеха без денег и связей. По его словам, сценарий разрабатывается уже год, а кастинг на главную роль еще не завершен.

Ранее Михайлов назвал Алтай и Камчатку своими любимыми регионами в России и рассказал о планах посетить уникальную скалу с изображением Богородицы. Одним из любимых мест он также назвал Байкал.

Также исполнитель утверждал, что в песнях, написанных нейросетями, нет жизни. По его словам, такие работы не смогут донести глубинный смысл и тронуть душу.