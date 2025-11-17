Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 18:39

«Не тщеславная история»: Михайлов объяснил, зачем снимает фильм о себе

Михайлов рассказал, что снимет фильм о себе ради вдохновения зрителей

Стас Михайлов Стас Михайлов Фото: NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Исполнитель Стас Михайлов рассказал изданию StarHit, что хочет снять фильм о своем творческом пути, чтобы вдохновить зрителей на свершение. По словам артиста, он появится в ленте, но не в главной роли.

К нам поступило предложение сделать фильм — нам понравилось, мы согласились, и надеемся, что воплотим эти планы в жизнь. Хочется сделать так, чтобы это была не тщеславная история, а честный рассказ. Чтобы любой человек, который живет где-то в глубиночке, понимал, что он может поднять свою пятую точку, приехать, и у него все получится, — заявил Михайлов.

Артист подчеркнул, что добился успеха без денег и связей. По его словам, сценарий разрабатывается уже год, а кастинг на главную роль еще не завершен.

Ранее Михайлов назвал Алтай и Камчатку своими любимыми регионами в России и рассказал о планах посетить уникальную скалу с изображением Богородицы. Одним из любимых мест он также назвал Байкал.

Также исполнитель утверждал, что в песнях, написанных нейросетями, нет жизни. По его словам, такие работы не смогут донести глубинный смысл и тронуть душу.

Стас Михайлов
фильмы
актеры
сценарии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянку не пропустили на таможне в турецком аэропорту из-за одного жеста
Петербуржца задержали за публикации в соцстеях
Девушка спасла ребенка, который упал в водоканал
ВСУ в ужасе бросились на собственные мины при штурме Орестополя
Россиянка с младенцем ушла из кризисного центра и пропала
ВСУ истребляют своих? Что происходит в окруженном Мирнограде, штурм ВС РФ
Макрон позволил себе скрытый выпад в адрес Трампа
Фигура простит: рецепт печеночного торта — изумительно прекрасен
До Гуляйполя — пара километров: как ВС РФ наступают на Запорожье
Развод, возвращение в Россию, суды: как живет внук Пугачевой Пресняков
Обезглавленную Снегурочку обнаружили в центре российского города
«Не тщеславная история»: Михайлов объяснил, зачем снимает фильм о себе
«Ничего святого»: Зеленскому открыли глаза на его друзей
«Рука руку моет»: политолог о назначении Помпео в совет Fire Point
Смертельная авария с фурой и «девяносто девятой» обернулась уголовным делом
Кошка «обрубила» электричество пяти микрорайонам российского города
Путин утвердил обязательную отработку для медиков-бюджетников
Угрюмый москвич разворотил новогоднюю инсталляцию и попал на видео
Житель ДНР одним жестом показал беспилотнику ВС России, что он мирный
«Подрасслабился»: Тарасова о падениях Гуменника на этапе Гран‑при
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками
Общество

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!
Общество

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.