Стас Михайлов высказался о созданных нейросетью песнях

В песнях, написанных нейросетями, нет жизни, заявил народный артист России, певец Стас Михайлов. По его словам, которые приводит ТАСС, такие работы не смогут донести глубинный смысл и тронуть душу.

Я уже давно в этой истории. Скажу вам честно: появляются интересные вещи, созданные нейросетью. Я даже купил песню с искусственным интеллектом, но донести глубинный смысл и тронуть душу у нее не получилось. Недавно я смотрел несколько подобных ИИ работ, когда поют голосами известных людей. Но это уже не оригинал, это второе, не первое, не то, что тронет. Там жизни нет, — считает Михайлов.

Он добавил заявил, что музыка является областью души и сердца, где искусственный интеллект не может заменить человеческое чувство. По его мнению, ИИ пока не способен достоверно передавать настоящие эмоции, которые составляют суть творчества. При этом певец отметил, что в некоторых случаях технологии оказываются полезными. В качестве примера он привел совместный клип с певицей Люсей Чеботиной, где нейросеть помогла создать качественный визуальный ряд.

Ранее эксперт в области кибербезопасности Алексей Горелкин предупредил о рисках использования искусственного интеллекта в качестве личного психолога. По его словам, нейросети могут поддерживать бредовые и опасные идеи, что может усугубить ментальные проблемы человека.