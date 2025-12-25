Нецелевое использование земли в Подмосковье будет распознавать нейросеть

Новый год — 2026
В Подмосковье планируют распознавать нецелевое использование земли с помощью нейросети, сообщает интернет-издание Regions.ru со ссылкой на пресс-службу Министерства имущественных отношений Московской области. Сейчас пилотный проект запущен в девяти муниципалитетах.

Во время движения автомобиля комплекс нейросетевого наблюдения мгновенно распознает такие нарушения, как нецелевое использование земли, одно из самых распространенных. Чаще всего нарушения фиксируются на землях под индивидуальное жилищное строительство, где вместо жилого дома расположены шиномонтажи, автосервисы, магазины и так далее, — рассказали в ведомстве.

В дальнейшем в правительстве планируют создать цифровую карту и внедрить технологию во все округа. В ведомстве считают, что такое нововведение поможет увеличить эффективность работы.

Ранее депутат Сергей Леонов рассказал, что искусственный интеллект успешно применяется в медицине для анализа изображений — флюорографии, рентгеновских, ультразвуковых исследований. По его словам, нейросеть способна научиться четко определять различные патологии, имея большую базу загруженных ранее исследований, и подсказывать медработникам.

