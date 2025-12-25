Жителя Бурятии осудили на 10 лет за жестокое убийство односельчанина

В Еравнинском районе Бурятии суд приговорил местного жителя к 10 годам лишения свободы за убийство односельчанина, пишет «МК в Бурятии» со ссылкой на СК России. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.

Преступление произошло осенью 2025 года в поселке Тулдун. По данным следствия, фигурант дела пригласил знакомого в гости для распития спиртных напитков. В ходе застолья между ними произошел конфликт, который перерос в драку.

В ходе ссоры осужденный нанес гостю несколько ударов ножом. После этого он избил его табуретом и ногами по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Ранее в Комсомольске-на-Амуре местного жителя осудили на девять лет колонии за убийство шестилетней давности. До этого мужчина получал серию оправдательных приговоров, но надзорный орган из раза в раз подавал апелляцию.