«Наши люди есть»: подполье срывает логистику ВСУ на Украине Координатор подполья Лебедев: партизаны срывают логистику ВСУ по всей Украине

Действия пророссийских подпольных групп создают серьезные проблемы для украинской армии в тылу, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости. По его словам, активисты по всей территории Украины целенаправленно нарушают логистические маршруты ВСУ.

По словам Лебедева, участники подполья осуществляют диверсии, в том числе поджоги на ключевых транспортных артериях. Он предоставил соответствующие видеозаписи, подтверждающие эти действия.

Видео сняты в разное время, в разных областях Украины, что еще раз подтверждает, что наши люди есть на той стороне! Каждое подобное видео — демонстрация гражданского подвига, — отметил подпольщик.

Координатор также пояснил, что в результате диверсий составы с горюче-смазочными материалами, военной техникой, боеприпасами и личным составом ВСУ либо уничтожаются, либо задерживаются. Это, в свою очередь, приводит к срыву своевременной ротации войск, пополнения запасов снарядов и задержке военной техники на фронте. Таким образом, как утверждает Лебедев, действия подполья оказывают прямую оперативную помощь российским военным, ослабляя тыловое обеспечение противника.

Ранее Лебедев рассказал, что ВС России нанесли удар по аэродрому в Конотопе Сумской области. По его словам, с территории объекта запускались дроны с реактивными двигателями, которые держали курс на приграничные регионы России.