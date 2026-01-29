Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 29 января

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 29 января

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 29 января?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 29 января

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале сообщил, что в ночь на 29 января в Ростовской области отразили атаку беспилотников, в результате чего все дроны были нейтрализованы.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены БПЛА в г. Каменске-Шахтинском и в Каменском районе», — говорится в посте.

На данный момент беспилотная опасность сохраняется. Глава региона призвал жителей быть осторожными.

Также утром 29 января Министерство обороны РФ сообщило, что мобильная огневая группа отряда «БАРС-Курск» уничтожила в Курском приграничье ударный беспилотник ВСУ «Лютый».

«Расчет мобильной огневой группы добровольческого отряда „БАРС-Курск“ в составе группировки войск „Север“ уничтожил ударный БПЛА „Лютый“ ВСУ в Курском приграничье», — рассказали ТАСС в военном ведомстве.

Там отметили, что каждый расчет осуществляет функции защиты объектов на территории региона от беспилотников противника. Все добровольцы освоили полный курс обучения по военным специальностям.

Боец расчета с позывным Чех сообщил, что его группа успешно уничтожила множество беспилотников.

«Запомнился большой беспилотник. Он шел низко, боевая часть у него очень серьезная была. Попадание было в бок, в хвост и в топливный отсек», — поделился боец.

Также сообщается, что в селе Новая Таволжанка Белгородской области, которое находится в Шебекинском округе, погиб местный житель. По данным оперативного штаба региона, причиной трагедии стал удар дрона ВСУ по его автомобилю.

В сообщении оперштаба уточняется, что автомобиль атаковали два дрона. Мужчина умер от полученных ранений. Машина получила повреждения.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В Северском районе Краснодарского края беспилотники стали причиной повреждений четырех жилых домов, сообщила пресс-служба регионального оперштаба. В результате инцидента никто из людей не пострадал.

«В хуторе Свободном обломки БПЛА повредили два частных дома, в них выбило стекла в окнах. И еще два — в станице Северской. В одном случае повреждены кровля, потолок и пол, в другом — выбило стекла», — рассказали в оперштабе.

Рабочий получил осколочное ранение в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника возле образовательного центра имени В. Д. Ревякина в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. По его словам, мужчина в момент атаки находился на улице. С учениками, уточнил он, все в порядке.

«На момент падения осколка все дети были в укрытии. Повреждений здания не зафиксировано», — сказал Развожаев.

Также, по его данным, осколки сбитого БПЛА упали на крышу частного дома и повредили забор другого дома в одном из ТСН в районе мыса Фиолент.

«В Юхариной балке обломки БПЛА пробили крышу одного из частных домов», — добавил губернатор.

Развожаев сообщил о том, что в районе Университетской улицы обнаружен, предположительно, двигатель сбитого БПЛА, а на улице Вакуленчука — обломки дрона.

«На проспекте Героев Сталинграда в одном из домов осколок разбил окно на балконе», — отметил губернатор.

В Минобороны ситуацию не комментировали.

В результате атаки украинских БПЛА на Брянскую область пострадал местный житель, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его данным, инцидент произошел в Погарском районе.

«ВСУ атаковали дронами-камикадзе деревню Горицы. В результате ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал Богомаз.

Губернатор уточнил, что в результате атаки частично поврежден жилой дом. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, отметил он. В Минобороны ситуацию не комментировали.

Читайте также:

«Молнии» выжгли центры управления БПЛА ВСУ: успехи ВС РФ к утру 29 января

Снежный коллапс парализовал Москву: аварии, пробки, что известно

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 28 января