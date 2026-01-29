Снежный коллапс парализовал Москву: аварии, пробки, что известно

Рекордный снегопад накрыл Москву и Подмосковье. Трассы «стоят» из-за многокилометровых пробок. Что об этом известно, где ситуация наиболее сложная?

Что известно о ситуации в Москве ночью 29 января

Telegram-канал Mash сообщает, что в Подмосковье из-за сильного снегопада люди оставляют автомобили и идут домой пешком.

«Трассы не едут. Автобусы ползут. Пассажиры выходят прямо на дороге и топают до домов. Водители остаются в салонах и ждут, пока всё хоть как-то поедет», — говорится в посте.

По данным канала, сотни жителей добираются до места назначения по четыре-пять часов.

«Стоят и федеральные трассы. На Домодедовском шоссе замерли десятки фур. Легковушки и прохожие вместе вытягивают машины», — отмечают авторы.

SHOT также утверждает, что рекордное количество снега в Москве привело к авариям и гигантским пробкам, въезды в столицу перекрыты застрявшими фурами из-за снежного коллапса.

«По данным SHOT, прямо сейчас на Ленинградском шоссе образовалась 12-километровая пробка в районе Зеленограда. На дороге минимум две аварии. Водители стоят в пробках минимум часа по три. Фуры перекрыли движение и буксуют на горках в районе Горьковского шоссе и шоссе Энтузиастов. Также сложная ситуация образовалась на Домодедовском шоссе рядом с деревней Заболотье. На МКАДе около поселка Развилка девятикилометровая пробка, все так же из-за грузовых автомобилей», — говорится в публикации.

Авторы канала сообщают, что в Москве выпал рекордный суточный слой снега — 14 мм.

По сведениям Telegram-канала Baza, самая тяжелая ситуация сложилась на Горьковском шоссе и шоссе Энтузиастов: из-за гололеда грузовики не могут подняться в гору, скользят и блокируют движение в направлении столицы и области.

«Очереди уже на километры, водители пишут, что стоят по пять-шесть часов почти без движения», — пишет канал.

Заторы образовались и на других направлениях: М-4, Каширское, Домодедовское, Заболотьевское, Объездное шоссе.

«Сложно в Лямцино и Востряково — местами поток просто мёртвый. Навигаторы показывают тёмно-бордовые подъезды к селу Домодедово — подписчики рассказывают, что грузовики встали в два ряда — объехать их почти нереально. По словам автомобилистов, сегодня там обстановка еще сложнее, чем вчера», — подчеркивают авторы канала.

Отмечается, что коммунальщики расчищают снег, но не успевают за погодой.

Закончатся ли снегопады утром 29 января

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявлял, что в четверг, 29 января, выпадет еще 8,5 миллиметра снега, температура воздуха составит 7–10 градусов мороза.

При этом снегопады прекратятся в пятницу, 30 января, но в выходные морозы окрепнут: днем ожидается не выше 10–13 градусов ниже нуля.

