Юрист ответил, можно ли заставлять сотрудников убирать снег

Работодатель не может заставить сотрудника убирать снег, рассказал «Татар-информ» доктор юридических наук заслуженный юрист России Иван Соловьев. Он отметил, что исключение составляют случаи, когда такой вид работ прописан в служебных обязанностях.
Но у нас в Трудовом кодексе есть статья, по которой работодатель может предложить сотруднику дополнительную работу за дополнительную плату. Соответственно, это может быть и уборка снега, — рассказал Соловьев.
По словам юриста, сотрудник может согласиться на такое предложение на добровольной основе. Он подчеркнул, что на работника можно возлагать только обязанности, прописанные в трудовом договоре.
