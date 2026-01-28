Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 17:59

Юрист ответил, можно ли заставлять сотрудников убирать снег

Юрист Соловьев: работодатель не может заставить сотрудника убирать снег

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Работодатель не может заставить сотрудника убирать снег, рассказал «Татар-информ» доктор юридических наук заслуженный юрист России Иван Соловьев. Он отметил, что исключение составляют случаи, когда такой вид работ прописан в служебных обязанностях.

Но у нас в Трудовом кодексе есть статья, по которой работодатель может предложить сотруднику дополнительную работу за дополнительную плату. Соответственно, это может быть и уборка снега, — рассказал Соловьев.

По словам юриста, сотрудник может согласиться на такое предложение на добровольной основе. Он подчеркнул, что на работника можно возлагать только обязанности, прописанные в трудовом договоре.

Ранее юрист Олег Зернов рассказал, что звонки от начальства в период праздников можно оставить без ответа. По его словам, это не является нарушением.

