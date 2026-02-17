Мошенники под видом снегоуборщиков начали обирать россиян

Мошенники начали использовать аномальные снегопады для обмана граждан, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. Они размещают в соцсетях объявления об услугах по уборке и вывозу снега, требуя предоплату.

После получения предоплаты связь прекращается, аккаунты и телефоны блокируются. По такой несложной схеме граждане и предприниматели лишаются сотен тысяч рублей, — заявила Волк.

Для снижения рисков полиция рекомендует проверять контрагентов по реестрам ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Документы лучше подписывать при личной встрече, а аванс перечислять только после заключения договора, добавила Волк.

Ранее киберзащитник Игорь Бедеров сообщал, что мошенники начали искать данные о месте работы россиян в соцсетях. По его словам, эти сведения представляют «золотую жилу» для злоумышленников, так как позволяют начать кибератаку против потенциальных жертв. Эксперт посоветовал россиянам не публиковать открыто полные ФИО, дату и место рождения, номер телефона и адрес электронной почты.

Кроме того, аферисты распространяют через различные мессенджеры поддельные VPN-приложения, чтобы получить доступ к телефонам жертв. После установки они оформляют микрозаймы от имени пользователя без его ведома. В МВД призвали не переходить по подозрительным ссылкам. Единственный способ защиты — скачивать софт только из официальных магазинов.