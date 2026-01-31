Зимняя Олимпиада — 2026
31 января 2026 в 13:34

Россиянам рассказали, кому жаловаться на плохую уборку снега во дворах

Депутат Колунов: за уборку снега на придомовой территории отвечает УК

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Управляющие компании ответственны за уборку снега придомовой территории многоквартирных домов, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. По его словам, если территорию не убирают, жильцы могут подать жалобу в Госжилинспекцию и Роспотребнадзор.

Жалобу можно подать в письменной форме или по телефону. Если УК не предприняла никаких усилий, то следующий шаг — это обращение в Госжилинспекцию и Роспотребнадзор. Кроме того, с претензией можно обратиться в региональные службы ЖКХ, муниципальные администрации или региональный диспетчерский центр, — заявил он.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев напомнил, что управляющую компанию могут оштрафовать на 300 тыс. рублей за плохую уборку снега. По его словам, тротуары и проезды необходимо расчищать в течение 12 часов после снегопада. Он добавил, что управляющие компании также обязаны регулярно проводить осмотры и очистку крыш и козырьков подъездов от сосулек.

