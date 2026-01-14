Коммунальщикам напомнили о штрафе в 300 тыс. рублей за неубранный снег Депутат Кошелев: коммунальщиков могут оштрафовать на 300 тыс. рублей за сугробы

Управляющую компанию могут оштрафовать на 300 тыс. рублей за плохую уборку снега, предупредил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, которые приводит ТАСС, тротуары и проезды необходимо расчищать в течение 12 часов после снегопада.

Во время снегопада уборка тротуаров должна проводиться каждые три часа. После снегопада тротуары и проезды должны быть расчищены в течение 3–12 часов. За плохую уборку снега управляющую компанию могут привлечь к административной ответственности и наложить штраф до 300 тыс. рублей, — напомнил депутат.

Он добавил, что управляющие компании также обязаны регулярно проводить осмотры и очистку крыш и козырьков подъездов от сосулек. Кошелев подчеркнул, что, если работы не начинаются без обращения жильцов, это уже нарушение.

