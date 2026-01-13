Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 12:36

Мужчина выместил гнев за отключенный свет на машине коммунальщиков

В Санкт-Петербурге мужчина разбил машину коммунальной службы и был задержан

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Санкт-Петербурге мужчина разбил машину коммунальной службы, после чего его задержали, сообщила пресс-служба регионального управления МВД России. В ведомстве отметили, что причиной такого поведения стало его недовольство отключением электричества в квартире.

Предварительно установлено, что мужчина, выражая недовольство отключением электроэнергии в своей квартире, умышленно повредил припаркованный у дома служебный автомобиль, — говорится в сообщении.

В отношении мужчины составили протокол о мелком хулиганстве. Его направили в помещение для административно задержанных лиц.

Ранее норвежский шахматист Магнус Карлсен крайне эмоционально отреагировал на проигрыш на чемпионате мира по блицу в Дохе. Он уступил индийцу Арджуне Эригаиси в напряженной партии. Норвежец уронил фигуру и не успел нажать на часы, после чего со всей силы ударил по столу.

До этого сообщалось, что в поселке имени Морозова 44-летнего мужчину стали подозревать в избиении 38-летней женщины, которое привело к ее смерти. Россиянин, находясь под воздействием алкоголя, внезапно ощутил неприязнь к знакомой, что вылилось в жестокое нападение.

Россия
Санкт-Петербург
машины
отключения электричества
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавина обрушилась на проезжую часть в центре российского города
Дмитриев оценил возможность изменения курса Лондона в случае ухода Стармера
«Мы что, в средневековье?»: в ГД возмутились трагедией в роддоме Кузбасса
На Камчатке сугробы сравнялись с высотой первого этажа
Суд перенес заседание по делу Митрошиной из-за свидетелей
Экс-игрок ЦСКА назвал выгоду клуба в обмене Дивеева на Гонду
Огромная часть Украины погрузилась во тьму
Долиной вручат награду
Меладзе спас снеговика во дворе
Погода в Москве в среду, 14 января: ждать ли снегопада и сильного холода
Мужчина сломал ногу под самолетом в российском аэропорту
СК показал кадры из роддома в Новокузнецке, где массово умирали младенцы
Эксперт раскрыл тревожные планы США на политическое будущее Венесуэлы
Baza: один из младенцев в новокузнецком роддоме №1 остался без руки
«Был нестандартным»: экс-тренер Баринова раскрыл главные черты футболиста
«Поднабрать силенок»: эксперт назвал сроки окончания СВО
«Может ввязаться в авантюру»: политолог о шагах Трампа в адрес Гренландии
Быстрый ужин за копейки: слоеный пирог с рыбой и рисом — быстро и нежно
Риелтор объяснила, что должно насторожить при покупке квартиры
Стало известно, как подорожали автомобили в России за год
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни
Семья и жизнь

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках
Общество

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.