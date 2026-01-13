Мужчина выместил гнев за отключенный свет на машине коммунальщиков В Санкт-Петербурге мужчина разбил машину коммунальной службы и был задержан

В Санкт-Петербурге мужчина разбил машину коммунальной службы, после чего его задержали, сообщила пресс-служба регионального управления МВД России. В ведомстве отметили, что причиной такого поведения стало его недовольство отключением электричества в квартире.

Предварительно установлено, что мужчина, выражая недовольство отключением электроэнергии в своей квартире, умышленно повредил припаркованный у дома служебный автомобиль, — говорится в сообщении.

В отношении мужчины составили протокол о мелком хулиганстве. Его направили в помещение для административно задержанных лиц.

