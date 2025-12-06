ТИЭФ'25
Россиянин до смерти избил свою знакомую

В Ленобласти в приступе ярости мужчина до смерти избил знакомую

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В поселке имени Морозова 44-летнего мужчину подозревают в избиении 38-летней женщины, которое привело к ее смерти, сообщили в ГСУ СК по Ленобласти. Россиянин, находясь под воздействием алкоголя, внезапно ощутил неприязнь к своей знакомой, что вылилось в жестокое нападение.

В отношении подозреваемого будут предъявлены обвинения по статье, предусматривающей ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. В ближайшее время будет избрана мера пресечения. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее в Вольске мужчина напал на своего 64-летнего знакомого во время застолья. Подозреваемый избил потерпевшего металлическим каркасом от стула. Пострадавшего в состоянии комы госпитализировали, у него диагностировали черепно-мозговую травму. Подозреваемого, 43-летнего мужчину, задержали, он признался в содеянном.

До этого в Первоуральске группа несовершеннолетних жестоко расправилась со школьницей. Они увели ее в лес, где избили и нанесли на спину букву Ж канцелярским ножом, обвинив в краже наркотиков. Подозреваемых, двух 17-летних юношей, задержали, возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обороте наркотиков и покушении на убийство.

