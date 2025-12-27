Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 06:45

Салат «Нежность» с курицей и черносливом на Новый год: просто и вкусно

Салат с черносливом и курицей: просто и быстро Салат с черносливом и курицей: просто и быстро Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот салат давно стал праздничной классикой: мягкая курица, сладковатый чернослив и хрустящие грецкие орехи создают сбалансированный вкус. Блюдо отлично держит форму в слоях, выглядит нарядно и подходит и для домашнего ужина, и для большого новогоднего стола. Готовится просто, а результат — всегда эффектный.

Отварите 300 г куриного филе до готовности, охладите и нарежьте мелкими кубиками. Возьмите 100 г чернослива без косточек, залейте горячей водой на 10 минут и нарежьте тонкой соломкой. Измельчите 70 г грецких орехов ножом. Отварите 3 яйца, остудите, очистите и натрите на крупной терке. Натрите 100 г сыра — подойдет полутвердый с мягким вкусом.

Возьмите плоское блюдо и начните сборку слоями.

  • Первым выложите курицу, слегка смажьте 2–3 столовыми ложками майонеза.

  • Вторым распределите чернослив, также покройте тонким слоем соуса.

  • Третьим добавьте яйца, промажьте их майонезом.

  • Четвертым выложите сыр.

  • Сверху посыпьте салат рублеными грецкими орехами.

Для лучшего вкуса поставьте блюдо в холодильник минимум на 30 минут. Подавайте охлажденным — вкус станет мягче и ярче.

Совет: добавьте щепотку соли в яйца перед сборкой — вкус станет выразительнее.

Собираем салат «Лесная поляна» с грибочками и курицей: простой, но очень нарядный.

Читайте также
Без муки и без сахара, но не оторваться: пышная творожная запеканка на завтрак и перекус
Общество
Без муки и без сахара, но не оторваться: пышная творожная запеканка на завтрак и перекус
Слоеный микс с креветками и рыбой — готовим изысканную альтернативу селедке под шубой на Новый год
Общество
Слоеный микс с креветками и рыбой — готовим изысканную альтернативу селедке под шубой на Новый год
Курица в сырно-грибном мундире — впечатляющее блюдо к новогоднему столу: готовлю так и восторг гостей обеспечен
Общество
Курица в сырно-грибном мундире — впечатляющее блюдо к новогоднему столу: готовлю так и восторг гостей обеспечен
Тарталетки с икрой на праздничный стол: 7 лучших рецептов
Семья и жизнь
Тарталетки с икрой на праздничный стол: 7 лучших рецептов
Самый правильный салат «Мимоза» по советскому ГОСТу: идеальнее некуда
Семья и жизнь
Самый правильный салат «Мимоза» по советскому ГОСТу: идеальнее некуда
простой рецепт
салаты
Новый год
рецепт
быстрые рецепты
чернослив
кулинария
кухня
праздники
рецепты
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Родные мои»: в Норильске многодетная мать заморила младенца голодом
Семь БПЛА сбили над двумя регионами России за ночь
Шарлотка по-новогоднему: как классическая, но лучше — с ароматом праздника!
Машина с людьми провалилась под лед на участке реки Лены
ВСУ продолжают «кошмарить» мирных жителей Херсонской области
В Белом доме назвали точные дату и время встречи Трампа и Зеленского
От +4 до -50 на Новый год: какая погода будет в РФ с 29 декабря по 4 января
ВСУ оставили заминированные ловушки при отступлении в Запорожской области
В МИД РФ раскрыли, что легализует Киев в качестве подписанта соглашений
Салат «Нежность» с курицей и черносливом на Новый год: просто и вкусно
В Госдуме выдвинули идеи по поводу выходных, отпусков и рабочих недель
Умерла последняя из пяти сестер Дион
Прямой потомок Екатерины II рассказал о внутренней «русскости»
Пресс-секретарь Белого дома объявила неожиданную для всех новость
Два человека пострадали при перестрелке в здании шерифа в США
Окружение Трампа придумало путь для нормализации отношений РФ и ЕС
«Это работа под давлением»: истории спасателей из необычных отрядов МЧС
К чему снится курить сигареты: предвестие беды или удачи?
Назван срок оглашения приговора по делу об убийстве генерала Кириллова
Елочка, гори: как самый русский город Эстонии бросил вызов русофобии
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.