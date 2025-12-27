Салат «Нежность» с курицей и черносливом на Новый год: просто и вкусно

Этот салат давно стал праздничной классикой: мягкая курица, сладковатый чернослив и хрустящие грецкие орехи создают сбалансированный вкус. Блюдо отлично держит форму в слоях, выглядит нарядно и подходит и для домашнего ужина, и для большого новогоднего стола. Готовится просто, а результат — всегда эффектный.

Отварите 300 г куриного филе до готовности, охладите и нарежьте мелкими кубиками. Возьмите 100 г чернослива без косточек, залейте горячей водой на 10 минут и нарежьте тонкой соломкой. Измельчите 70 г грецких орехов ножом. Отварите 3 яйца, остудите, очистите и натрите на крупной терке. Натрите 100 г сыра — подойдет полутвердый с мягким вкусом.

Возьмите плоское блюдо и начните сборку слоями.

Первым выложите курицу, слегка смажьте 2–3 столовыми ложками майонеза.

Вторым распределите чернослив, также покройте тонким слоем соуса.

Третьим добавьте яйца, промажьте их майонезом.

Четвертым выложите сыр.

Сверху посыпьте салат рублеными грецкими орехами.

Для лучшего вкуса поставьте блюдо в холодильник минимум на 30 минут. Подавайте охлажденным — вкус станет мягче и ярче.

Совет: добавьте щепотку соли в яйца перед сборкой — вкус станет выразительнее.

