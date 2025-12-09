ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 07:35

Нарядная закуска: собираем салат «Лесная поляна» с грибочками и курицей

Салат «Лесная поляна» с грибочками и курицей Салат «Лесная поляна» с грибочками и курицей Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Этот салат не просто блюдо, а полноценная зимняя композиция, которая радует и видом, и вкусом. Готовится он проще, чем кажется: достаточно слоями собрать продукты в форме и аккуратно перевернуть перед подачей.

Для основы возьмите 250 г отварной куриной грудки — мясо нарежьте мелкими кубиками. Добавьте к нему 3 сваренных вкрутую яйца, натертые на крупной терке, и 150 г сыра, который стоит измельчить так же. Огурцы (2 шт.) очистите и порубите, чтобы салат получился свежим и хрустящим.

Опята используйте маринованные, 1 небольшую банку — тщательно обсушите их, чтобы лишняя жидкость не испортила форму.

Возьмите глубокую миску, застелите ее пищевой пленкой. На дно выложите шляпками вниз опята, распределив их плотно, без зазоров. Сверху нанесите тонкий слой майонеза. Затем уложите слой огурцов и слегка примните ложкой. Далее распределите курицу, снова промажьте майонезом, выложите яйца, немного добавив соли, и в завершение добавьте сыр. Все слои слегка прижимайте, чтобы салат держал форму.

Накройте пленкой и уберите на 60 минут в холодильник. Перед подачей аккуратно переверните миску на плоское блюдо — опята окажутся сверху, создавая эффект настоящей «поляны».

  • Замените курицу на копченую, если хотите сделать вкус более ярким.

  • Опята можно смешать с небольшим количеством растительного масла — блеск будет еще красивее.

Попрощайтесь с надоевшим оливье: собрали подборку из 5 быстрых и вкусных мясных салатов.

