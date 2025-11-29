Прощай, обыденность! 5 мясных салатов: произведут фурор на любом застолье

Многие любят слоеные салаты за эффектный внешний вид и приятный вкус. Собрали подборку простых, недорогих, но красивых и небанальных блюд на этот Новый год.

Эти салаты станут идеальной заменой надоевшим классическим закускам. Вы найдете как сытного «Генерала» с жареным мясом и орехами, так и легкий, диетический «О-ля-ля» с яблоком и курицей. Для особого случая можно приготовить «Апельсиновую дольку», а чтобы отметить год Огненной Лошади — салат-талисман «Подкова».

Салат «Мой генерал»: сытный слоеный хит с мясом и овощами

«Мой генерал» — это сытный салат с гармоничным сочетанием обжаренного мяса (говядина, курица), отварных овощей и пикантных грецких орехов. Он гарантированно понравится любителям насыщенных вкусов.

Отварите морковь, свеклу и яйца, натрите их и подготовьте сыр. Возьмите мясо — любое, что нравится, — нарежьте кубиками и обжарьте до румяности, приправьте чесноком. Выложите мясо первым слоем, покройте майонезной сеткой, затем уложите сыр, яйца, морковь и свеклу. Посолите верхний слой, промажьте майонезом и посыпьте поджаренными грецкими орехами. Дайте салату настояться — тогда вкус станет мягче и ярче.

5 слоеных салатов: рецепты Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Апельсиновая долька»: слоеный салат с курицей, грибами и сыром

Этот слоеный салат привлекает внимание яркой и оригинальной подачей в виде половинки апельсиновой дольки. Сочетание куриного филе, маринованных грибов и сыра делает его очень вкусным.

Отварите куриное филе, разделите вареные яйца на белки и желтки, натрите овощи и сыр. Поджарьте лук, нарежьте маринованные грибы и приготовьте заправку из майонеза со сметаной и чесноком. Выложите салат в форме дольки апельсина слоями: лук, курица, смесь сыра и желтков, грибы и белки. Покройте морковью, сформировав оранжевую «корку». Светлые прожилки сделайте с помощью белков — такая эффектная подача моментально привлекает взгляд.

«Французская любовница»: нежный слоеный салат с яблоками и изюмом

Отварите мясо и разберите его на волокна. Подготовьте морковь, натрите яблоки, сбрызните их лимоном, распарьте изюм, натрите яйца и сыр. Соберите салат слоями: мясо, морковь, яблоки, изюм, яйца и сыр. Промазывайте слои тонко, чтобы сохранить легкость вкуса. Дайте салату постоять — за это время яблоки станут еще сочнее, а структура — аккуратнее.

Простой слоеный салат Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Подкова» — праздничный слоеный салат к году Лошади

Сытный мясной салат в форме подковы — символа удачи. Идеален для праздничного стола в Новый 2026 год.

Отварите говядину, картофель, морковь и яйца. Натрите овощи, разделите яйца на белки и желтки, нарежьте огурцы и подготовьте сыр. На большом блюде сформируйте подкову слоями: картофель, майонез, говядина, снова майонез, огурцы, морковь, белки и желтки. Завершите салат сырной «шапкой» и охладите, чтобы форма стала лучше. Украсьте гранатом или зеленью — и получите символ удачи на праздничном столе.

Легкий салат «О-ля-ля»: курица, яблоко и сыр

Идеальный вариант, когда хочется приготовить что-то простое, быстрое и легкое. Салат не содержит тяжелых овощей, сочетает курицу, сыр и яблочную кислинку.

Отварите курицу, разделите яйца, натрите яблоко и сбрызните лимоном, подготовьте сыр. Соберите салат слоями: курица, майонез, яблоко, сыр, снова сеточка соуса и слой белков, смешанных с майонезом. Завершите крошкой из желтков. Охладите час — и получите воздушный салат с приятной кислинкой и ярким вкусом.

Смотрите еще одну подборку салатов, но еще больше! 19 дешевых и простых вариантов, как заменить надоевшие шубу и оливье.