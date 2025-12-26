Новый год — 2026
26 декабря 2025 в 15:35

Лучшая версия сельди под шубой без свёклы! «Сельдь в пальто» — свежий хит для новогоднего застолья

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Классическая «сельдь под шубой» — это вкусно, но не всем по душе приходится сладковатая свёкла. Этот рецепт — изящный компромисс и настоящее спасение для праздничного стола! Салат «Сельдь в пальто» сохраняет всю прелесть слоёной композиции с селёдкой, но вместо свёклы здесь используются свежее яблоко, морковь и маринованные огурчики. А легкая заправка из смеси майонеза и йогурта с укропом делает вкус более нежным и современным. И самое главное — подача в форме нарядной рыбки с чешуйками из огурцов превращает салат в съедобное украшение, которое идеально впишется в новогоднюю атмосферу.

Одну головку репчатого лука мелко нарежьте и замаринуйте на 1 час в смеси 100 мл винного уксуса и 3 ч. л. сахара, затем откиньте на сито. Для заправки смешайте 150 г майонеза, 150 г йогурта, измельчённый укроп, соль и перец по вкусу. Отварите и остудите 2 картофелины, 3 моркови и 2 яйца. Натрите картофель, морковь и яйца на крупной тёрке отдельно. Одно малосольное филе сельди и половину яблока очистите и нарежьте мелкими кубиками. На большое блюдо выложите картофель, сформировав контур рыбы, и смажьте заправкой. Последовательно выложите слои, промазывая каждый: сельдь, маринованный лук, яблоко, морковь и яйца. Дайте салату настояться 1-2 часа в холодильнике. Перед подачей украсьте «чешуёй» из тонких ломтиков 3-4 маринованных огурцов, плавниками из моркови и глазком из кусочка сельди с перцем горошком.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
рецепты
салаты
закуски
кулинария
новогодний стол — 2026
Мария Левицкая
М. Левицкая
