Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 15:35

Этот салат-кольцо украсит любой праздник. «Сияние» с тунцом и перепелиными яйцами: элегантно, просто и бесподобно

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот салат — настоящая симфония контрастов: сочный консервированный тунец, свежий огурец и нежный сыр соединяются в легком, но сытном блюде, которое выглядит по-праздничному эффектно. Его форма в виде сияющего кольца, украшенного золотистыми половинками перепелиных яиц, напоминает изысканный венец и сразу притягивает взгляды. Это идеальный выбор для тех, кто ценит элегантную простоту и насыщенный вкус без лишних сложностей.

Для приготовления вам понадобится: 2 банки консервированного тунца в собственном соку (по 180 г), 10–12 перепелиных яиц, 1 свежий огурец, 150 г твердого сыра, 3–4 ст. л. майонеза, соль по вкусу, зелень для украшения. Тунец разомните вилкой, предварительно слив жидкость. Яйца отварите, охладите, очистите и разрежьте каждое пополам. Огурец и сыр натрите на средней терке, огурец слегка отожмите от лишнего сока. На большое блюдо поставьте в центр стакан. Вокруг него последовательно выложите слоями: тунец, огурец, сыр. Каждый слой, кроме последнего, слегка смажьте майонезом и при необходимости подсолите. Аккуратно уберите стакан. Верх салата обильно смажьте майонезом. По внешнему краю кольца плотно друг к другу выложите половинки перепелиных яиц желтком вверх, создавая «сияние». Украсьте зеленью. Дайте салату пропитаться в холодильнике 1–2 часа перед подачей.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.

Проверено редакцией
Читайте также
Из свеклы можно приготовить не только шубу: это диво заслуживает отдельного места на столе в Новый год
Общество
Из свеклы можно приготовить не только шубу: это диво заслуживает отдельного места на столе в Новый год
Идеальное горячее на Новый год: рулетики «Гирлянда» из курицы и чернослива. Ярко, нарядно и мгновенно съедается
Общество
Идеальное горячее на Новый год: рулетики «Гирлянда» из курицы и чернослива. Ярко, нарядно и мгновенно съедается
Идеальная закуска к игристому. Воздушные волованы с копченым лососем и укропным кремом — просто и безупречно
Общество
Идеальная закуска к игристому. Воздушные волованы с копченым лососем и укропным кремом — просто и безупречно
«Прага» по‑домашнему: возрождаем легенду советского десерта без лишних хлопот
Общество
«Прага» по‑домашнему: возрождаем легенду советского десерта без лишних хлопот
Самый любимый семейный салат с кальмарами «Звездопад» — нужны огурчик, яйцо и пара ложек икры
Общество
Самый любимый семейный салат с кальмарами «Звездопад» — нужны огурчик, яйцо и пара ложек икры
рецепты
салаты
кулинария
новогодний стол — 2026
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ в «овечье шкуре» и атаки на Купянск: новости СВО на вечер 30 декабря
Над Калугой закрыли небо
Тодоренко выгуляла наряд стоимостью почти 2 млн рублей
«Доминирующее положение»: в США высоко оценили позиции России в зоне СВО
Суд Майкопа арестовал неудавшегося террориста
Вам положены скидки, выплаты, выигрыши: топ новогодних разводок мошенников
Ушел из жизни советский иллюзионист
Названа дата похорон Брижит Бардо
Массовое ДТП с участием девяти машин произошло под Смоленском
Составлен список фильмов для просмотра всей семьей в новогодние праздники
Сомнолог дала советы, как восстановить режим сна после новогодней ночи
Мишустин осуществил мечты трех детей в преддверии Нового года
Известный российский комик оказался в реестре должников у приставов
Силы ПВО отбили налет дронов на два российских региона
Дизайнер перечислила ключевые тренды упаковки новогодних подарков
Нападение на школу в Адыгее: кто хотел устроить теракт, есть ли след Киева
«Радио Судного дня» удивило слушателей
Диверсант Киева планировал подорвать системы подачи газа в СКФО
Ответ будет страшным: как Россия отомстит ВСУ за удар по резиденции Путина
Путин и Пезешкиан обсудили двусторонние отношения России и Ирана
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря
Россия

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.