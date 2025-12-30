Этот салат-кольцо украсит любой праздник. «Сияние» с тунцом и перепелиными яйцами: элегантно, просто и бесподобно

Этот салат — настоящая симфония контрастов: сочный консервированный тунец, свежий огурец и нежный сыр соединяются в легком, но сытном блюде, которое выглядит по-праздничному эффектно. Его форма в виде сияющего кольца, украшенного золотистыми половинками перепелиных яиц, напоминает изысканный венец и сразу притягивает взгляды. Это идеальный выбор для тех, кто ценит элегантную простоту и насыщенный вкус без лишних сложностей.

Для приготовления вам понадобится: 2 банки консервированного тунца в собственном соку (по 180 г), 10–12 перепелиных яиц, 1 свежий огурец, 150 г твердого сыра, 3–4 ст. л. майонеза, соль по вкусу, зелень для украшения. Тунец разомните вилкой, предварительно слив жидкость. Яйца отварите, охладите, очистите и разрежьте каждое пополам. Огурец и сыр натрите на средней терке, огурец слегка отожмите от лишнего сока. На большое блюдо поставьте в центр стакан. Вокруг него последовательно выложите слоями: тунец, огурец, сыр. Каждый слой, кроме последнего, слегка смажьте майонезом и при необходимости подсолите. Аккуратно уберите стакан. Верх салата обильно смажьте майонезом. По внешнему краю кольца плотно друг к другу выложите половинки перепелиных яиц желтком вверх, создавая «сияние». Украсьте зеленью. Дайте салату пропитаться в холодильнике 1–2 часа перед подачей.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.