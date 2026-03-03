Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 12:02

Готовлю салат с креветками и тыквой. Сверху нежная заправка на апельсиновом соке — изысканно и питательно

Фото: D-NEWS.ru
Этот салат — настоящая симфония вкусов! Сладковатая запеченная тыква, нежные креветки, пикантный сыр дорблю и цитрусовый соус создают удивительно гармоничное блюдо.

200 г тыквы нарезаю кубиками, сбрызгиваю 1 ч. л. оливкового масла, посыпаю 0,5 ч. л. соли, тимьяном и 1 ч. л. лимонной цедры. Запекаю при 200°C до мягкости. 200 г креветок отвариваю и очищаю. На тарелку выкладываю 100 г салатного микса, сверху — теплую тыкву, креветки, разрезанные пополам помидоры черри и кусочки 50 г сыра дорблю. Посыпаю 20 г тыквенных семечек. Для заправки смешиваю 2 ст. л. оливкового масла, сок апельсина или мандарина по вкусу, 0,5 ч. л. соли и 1 ч. л. дижонской горчицы. Поливаю салат перед подачей.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

