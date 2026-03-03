Средства ПВО отработали по десятку управляемых бомб ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 12 управляемых авиабомб, сообщили в Минобороны РФ. Также было ликвидировано 136 беспилотников ВСУ самолетного типа.

Кроме того, в ведомства уточнили, что подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки потеряли в зоне СВО порядка 1290 военнослужащих. Наибольшее число бойцов противника было ликвидировано в зоне ответственности группировки войск «Север».

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 3 марта сбили почти 20 украинских беспилотников в небе над Россией. По информации ведомства, атакам ВСУ с воздуха подверглись три региона — Крым, Белгородская и Астраханская области.

Также в ведомстве заявляли, что в ночь на понедельник, 2 марта, система ПВО перехватила 172 беспилотника. 67 БПЛА сбили над акваторией Черного моря и еще восемь — над акваторией Азовского моря. Кроме того, 66 беспилотников сбили над Краснодарским краем, 23 — над Крымом.